Michael Douglas paahtaa antaumuksella Oscar-palkitussa roolissaan Oliver Stonen menestysfilmin Wall Street – Rahan ja vallan katu (Wall Street, 1987) pääosassa.

Häikäilemättömyydestään tunnettu päähenkilö Gordon Gekko on henkseleidensä mittainen mies julistaessaan, että ”ahneus on hyväksi”. Gekko janoaa isoja ja tuottoisia osakekauppoja ja niitä myös saa, tosin ei aina lain kirjaimen mukaisesti – mies on pörssin johtava rötöstelijä.

Hänet näkee oppi-isänään nuori pörssimeklari (Charlie Sheen). Duunariperheen vesa luikertelee Gekkon suosioon, ja tarina suuresta keinottelusta voi alkaa.

Stonen opus sykkii ajan hermolla jäljittäessään tuolloista kasinohuumaa. Kerronta on menevää ja viihdyttävyys Douglasin johdolla taattu. Stonen ja Stanley Weiserin käsikirjoitus sisältää varmasti osuvia huomioita tuolloisesta pörssimeiningistä.

Loppuväännöissä tarina kuitenkin löystyy, kun aletaan liputtaa oikeuden voiton puolesta. Näin tarinaan saadaan sovinnainen sanoma yksilöllisen moraalin toimivuudesta. Asiaa tarkentaa meklaripojan ja lentomekaanikkona työskentelevän isän (Martin Sheen) teiden yhtyminen erään yhtiökaupan tiimoilta. Kyseinen kauppa alkaa edetä sisäpiiritiedon – kuinkas muuten – pohjalta.

Daryl Hannah on kahden miehen nainen elokuvassa, jonka ”seksikkäissä” alkulämmittelyissä katsojaa viedään keskelle rahamaailman kehtoa ja ääniraidalla irrottelee Frank Sinatra ikivihreän Fly Me to the Moon parissa.

