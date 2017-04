Lehtikuva/Markku Ulander

OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen kyseli aiheellisesti, ”mitä tehdä työntekijöille, joiden työ häviää alta” (TV1 Ykkösaamu 18.3.). Vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, ja historiankulkukin on sattumanvaraista, on hyvin todennäköistä, että vähintään noin 30 prosenttia kaikista suomalaisista työpaikoista automatisoituu. Ilmiö ei koske yksin Suomea vaan on globaali.

Poliittisilta puolueilta puuttuu visio. Ne eivät ole pohtineet, miten pidetään huolta niistä ihmisistä, joilta automaatio vie työpaikat. Toiminta on ollut kvartaalimaista, lyhytjännitteistä ja korkeintaan seuraaviin vaaleihin ulottuvaa.

Työpaikkojen kadotessa kaiken keskiössä tulee olemaan 2020-luvun sosiaalipolitiikka. Se on laadittava sellaiseksi, että kaikista pidetään huolta. Syrjäytymisen ja epätasa-arvon ei pidä antaa kasvaa. Ne ovat suurimpia sisäisen turvallisuuden uhkia.

Taito Taskinen

Kuopio