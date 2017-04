Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vuokrataso ei laskenut silloin, kun asumistuen taso oli jäädytettynä, todistavat tilastot.

Hallituksen kehysriihen päätökset ovat myrkkyä pienituloiselle helsinkiläiselle vuokra-asujalle, kirjoittaa kansanedustaja Silvia Modig blogissaan.

Hallituksen päätökset leikkaavat asumistukea kahdella tavalla.

Ensinnäkin asumistuki sidotaan elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijaan. Tämä tarkoittaa Modigin mukaan sitä, että asumistukeen tulee pysyvä leikkuri, koska vuokrat nousevat paljon nopeammin kuin elinkustannukset.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo perusteli asiaa sillä, että näin saadaan vuokratasoa laskemaan. Modigin mukaan Orpo on väärässä.

”Hän ilmeisesti nojaa väitteensä tiukasti elävään käsitykseen, että asumistuen muutokset näkyisivät suoraan vuokratason kehityksessä. Asia ei ole lainkaan näin yksinkertainen. Esimerkiksi Kelan asiantuntijan mukaan asumistuen leikkaaminen ei laskisi vuokratasoa. Tilastot todistavat Orpon virhepäätelmän: niinä vuosina, jolloin asumistuen taso on ollut jäädytetty, ei vuokrataso ole laskenut.”

Järkevintä vähentää tuen tarvetta



Toiseksi asumistukea laskee neliöhintaleikkuri. Asumistuen suuruus määrittyy hyväksytyn enimmäisvuokran mukaan, joka Helsingin kuntaryhmässä on yhden hengen taloudessa 508 euroa kuukaudessa. Nyt katto asetetaan asunnon vuokran sijaan neliöhinnalle.

Modigin mukaan tämä leikkuri osuu voimakkaimmin yksin pienessä vuokra-asunnossa asuviin. Tällaisia henkilöitä on suuri osa Helsingin asumistuen saajista.

Asumistukimenoihin kuluva lähes 2 miljardia euroa vuodessa on todella suuri summa, Modig kirjoittaa, mutta pitää ainoana järkevänä tapana vähentää asumistukimenoja vähentää tarvetta asumistukeen.

”Ensisijaista on se, että jokaiselle on tarjolla mielekästä työtä elämiseen riittävällä palkalla. Toinen keino on luoda riittävästi kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa.”

Sen sijaan asumistukimenojen pienentäminen leikkaamalla asumistukea ei ole todellista säästöä, koska se ei alenna vuokria, vaan ainoastaan johtaa siihen, että pienituloiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen.

Samalla vuokranantajat käärisivät voittoja entiseen malliin, Modig toteaa.