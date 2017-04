Lehtikuva/Glyn Kirk

Arsenalin leirissä nähtiin viime viikonloppuna pitkästä aikaa iloisia ilmeitä, kun joukkue onnistui nujertamaan Manchester Cityn FA-cupin semifinaalissa Wembleyllä. Jo pitkään potkuhuhujen kohteena ollut manageri Arsène Wenger onnistui jälleen ostamaan cup-menestyksellä hieman lisäaikaa itselleen. Jokainen kaunis tarina tulee kuitenkin vääjäämättä jossain vaiheessa päätökseensä. Hiekka Wengerin tiimalasissa on valumassa loppuun.

Arsène Wengerin historiallisia ansioita ei käy kiistäminen. Ranskalainen on valmentanut Arsenalia yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1996 alkaen. Liigamestaruuksia Arsenal on tällä aikakaudella saavuttanut kolme ja cupin se on voittanut kuudesti. Wengerin vahvuuksina on pidetty nuorten pelaajien kehittämistä ja aikoinaan modernia, pallonhallintaan perustuvaa hyökkäävää pelitapaa.

Wenger on toiminut ratkaisevassa roolissa englantilaisen jalkapallon modernisointityössä. Kaksi vuosikymmentä sitten Englannissa oltiin lähes jokaisella osa-alueella perässä manner-Euroopan huippuseuroja. Wengerin aikakaudella sumujen saarilla on otettu käyttöön huippuunsa hiottu fyysinen valmennus tarkkoine ruokavalioineen. Samalla tieteelliset metodit tekivät läpimurron jalkapallossa, kun pelaajien tekemisiä kentällä rekisteröivä Opta-järjestelmä otettiin käyttöön 1990-luvun lopulla.

Arsenalista on tullut Valioliigan suurin vitsi.

Myös taktisissa elementeissä on menty huimasti eteenpäin. Englannissa ei voi enää menestyä pelkällä fiilisvalmentamisella, jossa punanaamainen manageri käy huutamassa kopissa rivit suoriksi ja matsin jälkeen mennään oluelle. Muutos on pakottanut myös vaihtopenkkien perinteiset brittijäärät uudistumaan.

ILMOITUS

Juna on kuitenkin ajanut Wengerin aseman ohi jo vuosia sitten. Viime vuosina managerin olemus kentän reunalla on ollut tuskainen. Irvokas näytelmä sattuu usein myös katsojiin. Wengerin toiminnan seuraaminen viime vuosina on ollut yhtä nolostuttavaa kuin tarkkailla varttuneempaa miestä, joka yrittää kerta toisensa jälkeen oppia uusia tanssiliikkeitä tuloksetta. Kroppa ei vain enää taivu muuhun kuin perinteiseen valssiin.

Arsenalista on tullut Valioliigan suurin vitsi. Mestaruudesta se ei ole tosissaan taistellut enää pitkiin aikoihin. Edellisen, vuonna 2004 saavutetun ykköstilan jälkeen Arsenal on sijoittunut kahden parhaan joukkoon vain kaksi kertaa. Nykyisin Gunnersin mestaruus on neljäs sija, jolla varmistetaan jälleen kerran uudet pettymykset Mestareiden liigassa. Seuran kannattajien näkökulmasta tilanne on kestämätön.

Wengerin suurin ongelma on kyvyttömyys muokata joukkueen pelitapaa tilanteen ja vastustajan mukaan. Arsenal on hyvin ennalta-arvattava joukkue. Esimerkiksi taktiset puutteet oman pään erikoistilanteissa ovat olleet maallikoillekin helposti havaittavissa jo vuosikymmenen ajan.

Nykyfutiksessa palloa voi hallita monella tavalla. Barcelonan pallonhallintapeli perustuu kellontarkkoihin juoksusuuntiin, ylivoimien luomiseen ja roolitukseen, jonka perusta on taottu akatemiapeleistä lähtien millintarkasti kuntoon. Arsenalin pelaamisessa voi nähdä samoja elementtejä, mutta Wengerin jalkapallo on kuitenkin vastuuttomampaa – tämä näkyy suoraan joukkueen pelissä ja tuloksissa. Se näyttää usein hyvältä, mutta struktuuri on löyhempi. Tästä erosta on puhunut muun muassa molemmissa seuroissa aiemmin pelannut Cesc Fàbregas.

Futisevoluutio on tuottanut uudenlaisia tapoja pelata, joihin Wengerin kaavoihin kangistunut systeemi ei ole pystynyt reagoimaan. Kuluneella kaudella esimerkiksi Antonio Conten Chelsea ja Jürgen Kloppin Liverpool ovat yllättäneet Arsenalin housut kintuissa. Vielä vuosikymmen sitten Arsenalin haarniska oli täyttä terästä, mutta suojat ovat pudonneet pois yksi kerrallaan. Muutos saadaan aikaan ainoastaan vaihtamalla valmentajaa.

Vappuviikonlopun vakiokupongilta ei löydy Arsenalin ottelua, mutta valioliigan pelejä on mukana viisi kappaletta. Kierros on tällä kertaa äärimmäisen haastava.

Kohteessa 2 sarjapaikastaan taisteleva Hull matkustaa Etelä-Englantiin Southamptonin vieraaksi. Hull tarvitsee kipeästi pisteitä, kun taas So’ton läpsyttelee loppukauden keskikastissa ilman suurempaa panosta. Hull on kehno vierasjoukkue, mutta motivaatiotekijät puoltavat kohteeseen kakkosta.

Championshipin puolelta nostan varmaksi kohteen 11 Fulhamin, joka tarvitsee vielä pisteitä pudotuspelipaikan varmistamiseksi.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 29.4. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), 2, 1(2), X(1), 1, 2(X), 2(1), 1, 1, 1, 1, 2(X), 1.