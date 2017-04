Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Vapun sää on epävakainen, kertoo Ilmatieteen laitos tuoreessa ennusteessaan. Säätä hallitsee etelästä nouseva matalapaine, johon liittyy vesi- ja lumisateita. Sade alkaa maan eteläosassa vappuaaton vastaisena yönä ja nousee aamun ja aamupäivän aikana Lappiin. Vappuaatto onkin suurimmassa osassa maata pilvinen, sateinen ja päivälämpötila jää koko maassa 10 asteen alapuolelle.

Vapunpäivänä maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista ja osaksi selkeää. Maan pohjoisosassa sataa vettä tai lunta, mutta sadealue väistyy hitaasti Jäämerelle. Lämpötila on päivällä pohjoisessa 2–7 astetta, muualla maassa 7–12 astetta.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna keskimäärin maan etelä- ja keskiosassa 10 ja 15 asteen välillä, kun taas maan pohjoisosassa se on pääosin 5 ja 10 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee maan keski- ja pohjoisosassa vielä vapun aikaan tyypillisesti pakkasen puolelle, kun taas maan eteläosassa yölämpötila on tavallisesti asteen tai pari plussan puolella. Mahdolliset sateet tulevat etelässä tyypillisesti vetenä, mutta pohjoisessa myös räntä- ja lumisateet ovat tavanomaisia.