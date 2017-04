Järjestö vaatii ikäihmisille oikeutta asioida viranomaisten kanssa myös perinteisellä tavalla, vaikka digitaaliset palvelut etenevät.

Eläkeläiset ry:n valtuusto valitsi keskiviikkona VTM Jan Koskimiehen järjestön uudeksi toiminnanjohtajaksi. Koskimies on 40-vuotias helsinkiläinen politiikan, vaikuttamisen ja järjestötyön ammattilainen. Hän on työskennellyt pitkään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän on ryhmän eduskuntasihteeri.

Aiemmin Koskimies on työskennellyt muun muassa Suomen Sadankomitean pääsihteerinä.

Koskimies ottaa Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtajan tehtävän vastaan elokuun alussa, jolloin toimen pitkäaikainen haltija Hannu Partanen jää eläkkeelle.

Ikäihmisten oikeudet turvattava digiuudistuksissa



Varkaudessa koolla oleva Eläkeläiset ry:n valtuusto vaatii kannanotossaan ikäihmisten tasavertaisten oikeuksien turvaamista, kun palvelujärjestelmiä muokataan uuden digitaalisen teknologian mukaisiksi. Suomessa on edelleen lähes puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta, jotka eivät käytä tietotekniikkaa. Sinänsä väistämätön ja monilta osin palvelua ja elämän laatua parantava digitalisaatiokehitys on näin johtamassa myös kielteisiin ilmiöihin erityisesti ikääntyneen väestön ja erityisryhmien kannalta.

”Vanhemmille ikäluokille pitää aina varata mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa myös tavalla, johon he ovat tottuneet ja oppineet ja mihin heillä on käytännössä mahdollisuus. Ikäihmisten perusoikeuksista, yksityisyyden suojasta ja itsemääräämisoikeudesta on uuden teknologian yhteydessä tarkoin huolehdittava”, Eläkeläiset ry edellyttää.

Eläkeläiset ry on puolueisiin sitoutumaton, Suomen vanhin, vuonna 1959 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edunvalvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalaistoiminnan foorumina. Sillä on 14 aluejärjestöä, 224 paikallisyhdistystä ja noin 32 000 henkilöjäsentä.