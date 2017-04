Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki arvioi, että perussuomalaiset ovat maan hallituksessa syömässä sanansa hallintarekisterin suhteen.

– Hämärärekisteri nousee jälleen haudastaan, Arhinmäki kirjoitti blogissaan keskiviikkona aamupäivällä.

Hän viittaa siihen, että hallintarekistereistä päättäminen on yllättäen ilmestynyt eduskunnan talousvaliokunnan esityslistalle torstaiksi.

Ilmeisesti hämärärekisteri on diilailtu eteenpäin Kesärannan kabineteissa.

– Sopivasti vaalien jälkeen ja kaikkien ihmetellessä puoliväliriihen päätöksiä on hämärärekisteri palannut – taas, Arhinmäki ihmettelee.

Hän toteaa, että omistusten piilottamisen mahdollistavan hallintarekisterin piti olla kuollut.

– Kun narautin silloisen valtiovarainministeri Alexander Stubbin muunnellun totuuden puhumisesta kyselytunnilla, joutui hallitus vetämään esityksensä pois.

Audin penkki houkuttaa?

Arhinmäki kertaa hallituspuolueiden päättäjien lupauksia siitä, että hallintarekistereitä ei tule. Niitä saatiin kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajilta ja eduskunnan talousvaliokunnan perussuomalaiselta puheenjohtajalta Kaj Turuselta joulukuun ensimmäisinä päivinä 2015.

Hallintarekisteri on kuitenkin kummitellut eduskunnassa sen jälkeenkin. Stubb toi esityksen eduskuntaan uudelleen vuosi sitten. Sitten kokoomuksen puheenjohtajaksi vaihdettiin Petteri Orpo. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen on jatkanut omistusten piilottamisen vastustamista, eikä asia ole talousvaliokunnassa edennyt. Eduskunnan verkkosivujen mukaan valmistavaa keskustelua on käyty syyskuussa.

– Kulissien takana on kuitenkin kuohunut, ja ennen joulua nousi julkisuuteen riita Turusen ja kokoomuksen välillä, Arhinmäki toteaa ja kysyy, että miksi juuri nyt Soinin ja Turusen takki näyttää kääntyneen.

– Ilmeisesti hämärärekisteri on diilailtu eteenpäin Kesärannan kabineteissa puoliväliriihen yhteydessä. Voimme vain arvailla, mikä pehmitti Soinin, Turusen ja perussuomalaiset, hän kirjoittaa.

– Oliko se kokeilu, jolla koulussa voi valita muun kielen kuin ruotsin? Oliko se perhevapaiden tai pakolaiskiintiön jähmettäminen nykytilaan. Vai houkutteleeko kulttuuriministerin Audin penkki vain liikaa? Oli mikä tahansa, on Soini ja Turunen jälleen kerran syömässä suuret sanansa.

Arhinmäki muistuttaa, että EU ei vaadi Suomelta hallintarekisterin hyväksymistä.

– Omistusten pitää olla läpinäkyviä. Hämärärekistereitä ei tarvita, hän kirjoittaa.