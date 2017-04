Lehtikuva/Mandel Ngan

Amnestyn mukaan Trump on uhannut ihmisoikeuksia sata kertaa ensimmäisen sadan päivän aikana.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäiset sata päivää vallassa ovat Amnesty Internationalin mukaan osoittaneet, kuinka vaarallinen Trumpin ohjelma on ihmisoikeuksien toteutumiselle. Amnesty on koonnut 100 tapaa, joilla Trump on uhannut ihmisoikeuksien toteutumista niin Yhdysvalloissa kuin globaalisti.

Trumpin sata päivää vallassa tulevat täyteen lauantaina 29.4. Hän on siinä ajassa ehtinyt Amnestyn mukaan uhata ihmisoikeuksien toteutumista 100 kertaa.

Trump on aiheuttanut muun muassa viharikosten yleistymistä, siviilikuolemia ja polkenut vähemmistöjen oikeuksia. Amnestyn listalta löytyvät lisäksi leikkaukset YK:lle ja humanitaariseen apuun sekä tiivis yhteistyö ihmisoikeuksia polkevien johtajien kanssa. Myös Trumpin hallituksen henkilövalintoja kritisoidaan.

Trump on aiheuttanut muun muassa viharikosten yleistymistä, siviilikuolemia ja polkenut vähemmistöjen oikeuksia.

Amnestyn listalla on pakolais- ja siirtolaispolitiikkaan liittyen 35 kohtaa. Trump on yrittänyt useaan kertaan estää maahantulon muslimienemmistöisistä maista, jäädyttänyt pakolaisten vastaanoton ja leikannut pakolaiskiintiön alle puoleen.

Turvaa hakevia ihmisiä on käännytetty Yhdysvaltain rajalta, ja ne, jotka ovat onnistuneet turvapaikkaa hakemaan, on otettu säilöön jopa useiksi kuukausiksi.

Globaalit vaikutukset

Trumpin politiikalla on merkittäviä vaikutuksia myös globaalisti. Esimerkiksi lisääntymisterveyteen liittyvän työn leikkaaminen ja pyrkimys palauttaa järjestelmällinen kidutus ja tuoda uusia vankeja Guantánamoon lähettävät vahvan viestin myös muille maille.

– Jos Yhdysvallat polkee ihmisoikeuksia, mikä estää muita maita seuraamasta perässä? Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro kysyy.

– Ihmisoikeustyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Trumpin hallitus tehtailee ihmisoikeuksia uhkaavia esityksiä, mutta monet niistä on jo saatu kaadettua sinnikkään ja kasvavan vastarinnan ansiosta, Laajapuro sanoo.

Amnesty kerää nimiä vetoomukseen, jossa vaaditaan Trumpia kunnioittamaan ihmisoikeuksia.