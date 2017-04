Museoviraston kuvakokoelmat

Kolikon kuva-aihe on otettu Tammisaaressa toteutetusta teloituksesta.

”Juhlaraha on mauton. Toivon, että se vedetään pois.”

Näin kommentoi Twitterissä valtiovarainministeri Petteri Orpo Suomen Rahapajan markkinoimaa juhlarahaa, jossa ammutaan punakaartilaisia vuonna 1918. Rahan kuva pohjautuu valokuvaan, jossa punavankeja ammutaan Tammisaaressa.

Orpo on asiassa jälkiherännyt, sillä hän on itse allekirjoittanut 7. huhtikuuta asetuksen, jonka nimi on Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista.

Asetuksen pykälässä viisi on sekä kuva kolikon kummastakin puolesta että sanallinen selitys:

”Vasemmalla on kaksi ihmishahmoa, joista sisimmäinen osoittaa pitkällä aseella oikealle. Keskeltä oikealle on seitsemän ihmishahmoa rivimuodostelmassa. Rahan kehällä alhaalla on pisteistä koostuva viiva, joka muodostaa puolikaaren. Vuosiluku 1917 on puolikaaren muotoisen pisteviivan päässä vasemmalla suuntautuen viistosti alaspäin. Vuosiluvun 1917 alla on viiva. Vuosiluku 1939 on puolikaaren muotoisen pisteviivan päässä oikealla suuntautuen viistosti ylöspäin. Vuosiluvun 1939 alla on viiva. Teksti KANSALAISSOTA on keskiosassa hieman keskitason yläpuolella. Teksti Suomi – Finland on tekstin KANSALAISSOTA alapuolella oikealla. Taiteilijan nimikirjain S on kehällä oikealla keskitason alapuolella.”

Miten Orpo tuli hyväksyneeksi tällaisen juhlarahan? Todennäköisin selitys on, etteivät ministerit lue papereita, joiden alle laittavat nimensä. Orpoa avustavat nuorkokoomuslaiset taas eivät ymmärrä, mitä vikaa on punaisten teloittamisessa eivätkä siksi hälyttäneet esimiestään.

Jos selitys pitää paikkansa, niin seuraava kysymys kuuluu, mitä muuta Orpo on allekirjoittanut välittämättä perehtyä aiheeseen.