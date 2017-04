Jorma Hellström

Teatteri Kultsan Ihmemaa Suomi: Outoja tuttuja on nimensä veroinen kabaree, joka on täynnä myös outoja juttuja.

Teatteri Kultsan Ihmemaa Suomi: Outoja tuttuja pyrkii kietomaan yhteen pakettiin koko satavuotiaan Suomen historian.

Näytelmän käynnistää vahvasti M.A. Nummisen ja Jarkko Laineen Laulu Suomesta. Ihmemaa Suomen musiikillinen anti on muutenkin vahvaa ja pääosin nostalgista.

Näytelmä on matka historiasta nykyhetkeen ja se tehdään pääosin tuttujen hahmojen kautta. Lavalla nähdään muun muassa alikersantti Rokka, Tapio Wirkkala, majuri Saraste, Salli Saari, Hertta Kuusinen ja Hannu Lauerma. Lisäksi suhteellisen tuttuja poliitikkoja muistuttavat Sonni ja Stubu käyvät huijaamassa äänestäjää.

Historian välähdyksiä

Kehystarina on luotu nuoren Georgen ympärille. Hän on ulkomaalainen, joka haluaa muuttaa Suomeen ja oppia tuntemaan maan tapoineen. Sattumalta lähes tuntematon nainen testamenttaa hänelle talonsa sillä ehdolla, että George siivoaa talon ullakon. Satavuotias rakennus on täynnä Suomen historiaa, johon George pääsee tutustumaan välähdyksittäin.

Ihmemaa Suomi on kultsalaisten yhdessä työstämä näytelmä, jota on kirjoitettu irrallisin kohtauksittain. Tämä näkyy myös lopputuloksessa. Näytelmä on tempoileva, eikä se missään vaiheessa löydä oikein rytmiään. Teoksen ongelma on siinä, että toteutettuja tekstejä on liikaa. Tiivistämällä Ihmemaa Suomi: Outoja tuttuja olisi loistavaa viihdettä, nyt se on epätasaisuudesta kärsivä näytelmä, jonka parhaat kohtaukset jättävät nälkäisenä odottamaan lisää. Osa ongelmasta syntyy siitä, että kehystarina on haluttu kypsytellä rauhassa loppuun. Maahanmuuttaja Georgen positiiviset kuvitelmat ihanasta luonnosta ja rauhasta vaihtuvat ahdistukseen, synkkämielisyyteen ja viinan kittaamiseen. Integroitumisen kruunaa lopulta vihtominen ja alasti saunominen.

Hidasta komiikkaa

Pääosin Ihmemaa Suomi jää lepäämään Jussi Vehkasalon harteille. Vehkasalon kyky tehdä hidasta komiikkaa on hykerryttävää ja vedet silmiin nostattavaa. Erityisesti hänen taitonsa pääsee esille Vehkasalon tulkitessa muotoilija Tapio Wirkkalaa. Myös alikersantti Rokka lakkaa olemasta vain kirjallinen hahmo Vehkasalon käsittelyssä.

Vehkasaloa näytelmän kannattelussa auttaa Mika Ryhänen, joka parhaissa rooleissaan aiheuttaa naurun kyyneleiden estotonta valumista.

Erityisen kiitoksen ansaitsee Susanna Nyströmin puvustus, joka on kekseliästä, monipuolista ja oivaltavaa. Näytelmässä on valtava määrä hahmoja, joille kaikille on luotu persoonat pitkälti juuri puvustuksen avulla. Selkeästi esiin piirtyvät niin sotilaat, laitapuolen kulkijat kuin Suomen joutsenkin.

Parhaimmillaan Ihmemaa Suomi: Outoja tuttuja tarjoaa niin pirskahtelevaa iloa, naurun kyyneleitä ja myötäelämistä.

Teatteri Kultsa. Ihmemaa Suomi: Outoja tuttuja. Käsikirjoitus: Kultsan työryhmä. Ohjaus ja sovitus: Jorma Hellström.

Puvustus: Susanna Nyström. Lavastus: Jorma Hellström, työryhmä.

Rooleissa: Teemu Tirri, Jussi Vehkasalo, Mika Ryhänen, Outi Hietala, Hanna Kellokoski, Riitta Selkälä, Kari Kemppainen.