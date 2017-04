Lehtikuva/Noorullah Shirzada

Pintaa syvemmältä

Islamilainen valtio (Isis) ja al-Qaida ovat aloittaneet keskustelut yhteistyöstä. Tämän kertoi Irakin varapresidentti Iyad Allawi alkuviikosta. Keskusteluilla voi olla kova kiire, kun Irakin ja Isis-vastaisen kansainvälisen liittoutuman joukot ovat tunkeutumassa Isisin tärkeimpään tukikohtaan Mosuliin. Taistelu saattaa jatkua vielä pitkään, mutta Isisin on pakko suunnitella peräytymistään.

Allawin mukaan Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin ja al-Qaidan johtajan Ayman Zawahirin edustajat ovat jo jonkin aikaa käyneet keskusteluja. Tämä ei varmaankaan ole ihan helppoa – Isis ja al-Qaida ovat käyneet kitkerääkin kilpailua äärijihadistisen liikkeen johdosta sen jälkeen kun Isis 2014 irrottautui al-Qaidasta ja alkoi toteuttaa vieläkin jyrkempää politiikkaa julmine teloituksineen.

Isisin pahin vihollinen Afganistanissa ovat šiiat.

Zawahiri on Osama bin Ladenin seuraajana ollut al-Qaidan johdossa Afganistanin sodan ajoilta lähtien. Hän on arvostellut Isisiä liian kovista, maltillisempia muslimeja pelottavista otteista. Eron jälkeen al-Baghdadin ja Zawahirin järjestöt ovat kilpailleet paitsi oikeaoppisuuden ”sädekehästä” myös rahoituksesta ja ulkoa tulevista taistelijoista.

Allawi ei lähtenyt ennustamaan jihadistijärjestöjen mahdollisen yhteistyön muotoja. Sen sijaan hän oli varma siitä, että Isis, vaikka menettäisikin maa-alueensa Irakissa, ei häviäisi maasta. ”En pysty kuvittelemaan heidän häviävän ilmaan. He tulevat pysymään piilossa, nukkuvissa soluissa, levittäen myrkkyään maailmalle.”

Kun Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla pudottaneensa valtavan pommin, ”kaikkien pommien äidin”, Afganistaniin jihadistitaistelijoiden tunneliverkoston hajottamiseksi, tämä tuli monille yllätyksenä. Eikö sota jo ole ohi, eikö jihadistit jo karkotettu Afganistanista?

Mutta näinhän ei ole tapahtunut. Sota ei koskaan loppunut, pommien kokoa on kasvatettu, niiden kohteet ovat vaihtuneet, mutta ei yhtä paljon. Tässä kohteena ollut Isisin piiloleiri sijaitsee Nangarharin maakunnassa lähellä Pakistanin rajaa. Samalla tavalla Osaman perustaman al-Qaidan pääleiri aikoinaan sijaitsi lähellä Pakistania. Hänen perustama ”palvelutoimisto” tosin toimi hyvin julkisesti Pakistanin puolella, Peshawarissa. Siellä otettiin vastaan tuhannet muslimit, varsinkin arabit, jotka tulivat osallistumaan jihadiin.

Paljon ei olekaan muuttunut. Isisin perustivat Irakin ja Syyrian alueelle al-Qaidan perilliset. Nyt jihadismi on vahvistunut myös Osaman vanhoilla sotatantereilla. Isis perusti kolmisen vuotta sitten alajärjestön, IS Khorasanin. Tähän Khorasanin alueeseen kuuluu Afganistan, Pakistan ja osia naapurimaista, mutta Isisin toimintaa alueella johdetaan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueelta.

Nangarharin vuoristoheimot ovat pysyneet itsenäisinä lähes 2 500 vuotta. Aleksanteri Suuri piti aluetta hallussaan jonkin aikaa vuoden 331 eaa jälkeen, mutta sen jälkeen vieraat on pidetty loitolla. Yhdysvallat tosin myötävaikutti juuri Nangarharin tunneliverkoston rakentamiseen. CIA avusti nimittäin vuosina 1979–1988 Afganistanin jihadisteja näiden taistelussa Neuvostoliiton tukemaa hallitusta vastaan ja siten myös tämän tunneliverkoston rakentamista.

Useat amerikkalaiset toteavatkin CIA:n avustaneen al-Qaidan rakentamisessa. Rahat tulivat CIA:lta, mutta poliittisesta suunnittelusta vastasi Pakistanin tiedustelupalvelu ISI, jossa oli paljon fundamentalistien kannattajia.

Nykyään Yhdysvalloilla on 8 400 sotilasta Afganistanissa.

Afganistanissakin Isisin pahin vihollinen tuntuu olevan toisen islamin suuntauksen edustajat, šiiat. Viime elokuussa tapahtunut itsemurhaisku kohdistui Pakistanin Quettan sairaalaan, jossa yli 70 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui, enimmäkseen šiioja. Marraskuussa Baluchistanissa sijaitsevaan šiialaiseen pyhättöön kohdistuneessa iskussa kuoli 60 ihmistä ja loukkaantui yli sata.

Myös Afganistanin puolella rajaa toiminta on kohdistunut lähinnä šiioihin. Heinäkuussa iskettiin Kabulissa hazara-šiioja vastaan, jolloin yli 80 ihmistä kuoli.

Persiaa puhuvat hazarat muodostavat Afganistanin kolmanneksi suurimman väestöryhmän ja heitä on vainottu vuosisatoja. IS Khorasan syyttää heitä, paitsi väärästä uskonnosta, myös Iranin tukemisesta Syyrian sodassa. Mutta uskontokin riittää vainoon. IS Khorasanin edustaja on julistanut järjestönsä toimivan kaikkien sunnien puolesta ”Bagdadista Beirutiin, Alepposta Damaskokseen ja Khorasanista Sanaan”.

Vihollisia ovat kaikki šiiat, mutta erikoisesti hazarat. Lokakuussa IS Khorasan hyökkäsi šiialaiseen pyhättöön Kabulissa, jolloin 18 ihmistä kuoli, ja pohjoisempana sijaitsevaan šiialaiseen moskeijaan, jolloin 14 ihmistä kuoli. Marraskuussa itsemurhapommittaja iski šiialaiseen moskeijaan Kabulissa, jolloin lähes 30 ihmistä kuoli. Hyökkäykset jatkuvat edelleen.

Monet uskovat, että Pakistanin salainen palvelu ISI tukee Isisin toimintaa alueella samaan tapaan kuin al-Qaidan aikaan.