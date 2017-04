Lehtikuva/John Macdougall

Jalkapallon Mestareiden Liigan ottelua ei siirretä pikkujuttujen takia. Ei ainakaan juuri aloitusvihellyksen alla. Näin kuitenkin kävi viime viikolla, kun tiistaina alun perin pelattavaksi kaavailtu Borussia Dortmund – AS Monaco jouduttiin lykkäämään keskiviikolle. Kaikki tietävät miksi.

Erityisen kouriintuntuvasti sen tietää kotijoukkueen espanjalaispuolustaja Marc Bartra, jonka käsi jouduttiin leikkaamaan siihen joukkueen bussiin suuntautuneessa pommi-iskussa tulleen haavan takia. Räjähdys olisi voinut tehdä paljon pahempaa jälkeä, jollei Borussia Dortmundin bussi olisi ollut panssarilasivahvisteinen. Tätä kolumnia tiistaina kirjoitettaessa ei ollut varmuutta siitä, kuka iskun teki. Tekopaikalle jätettyjä, Isisiin viittaavia kirjeitä epäillään huijauksiksi.

Vaikka suurin osa Dortmundin pelaajista ei saanut räjähdyksessä naarmuakaan, vaikutti se varmasti heidän mieliinsä. Dortmund hävisi siirretyn kotimatsinsa maalein 2–3. Monaco saa kiittää voitosta muun muassa Dortmundin oman maalin tehnyttä Sven Benderiä ja Lukas Piszczekiä, joka läpisyötti Monacon nuoren hyökkääjän Kevin Mbappen voittomaalintekoon. Muun muassa Dortmundin kreikkalaispuolustaja Sokratis Papastathopoulos kritisoi Uefan päätöstä nopeasta ottelusiirrosta todeten, etteivät pelaajat ole eläimiä. Joka tapauksessa Dortmund nousi iskun jälkeen. Lauantaina se kellisti Eintracht Frankfurtin maalein 3–1. Juuri Papastathopoulos teki voittomaaliksi jääneen täysosuman.

Toivottavasti terrorismista ei tule jatkuva pelote myös seurajoukkueiden stadioneiden liepeillä.

Vaikka terrori-iskut ovat heittäneet synkän varjon futiksen päälle, jalkapallo yhdistää ihmisiä. Jopa äärilaidasta toiseen. Modernin historian tunnetuin terroristi Osama bin Laden oli Arsenalin kannattaja, ja asuessaan Lontoossa 1990-luvulla hän kävi useissa sen kotiotteluissa. Ostipa bin Laden pojalleen Ian Wrightin pelipaidan vakuututtuaan miehen maalintekotaidoista. Arsenalin kannattajilla oli jopa bin Ladenille oma laulunsa: Osama, woah-woah, Osama, woah-waoh, he’s hiding in Kabul, he loves the Arsenal. Viesti tuskin jää epäselväksi ilman suomennostakaan.

Entä miten on käynyt futikselle Isisin hirmuhallinnon alla? Vaikka Isisin alaisuudessa tavallisten ihmisten elämä on ollut raa’alla tavalla äärimmäisen raskasta, sai futista pelata jopa sen valvovan silmän alla. Tosin tiukoin ehdoin, koska paidoissa olevat logot piti ehdottomasti peittää. Pelaajat eivät saaneet käyttää shortseja eikä erotuomari puhaltaa pilliin pelitapahtumien aikana. Palkinnotkin oli kielletty. Ne kun ovat portti ahneuteen.

Jalkapallon arvokisojen yhteyteen on jo pitkään liitetty epäilys terrori-iskuista. Erityisen ajankohtainen asia oli viime kesänä Ranskan EM-kisoissa. Pariisin-iskut olivat tuoreena muistissa. Toivottavasti terrorismista ei tule jatkuva pelote myös seurajoukkueiden stadioneiden liepeillä vaan jalkapallo pysyisi ilon tuojana ja ihmisten yhdistäjänä.

Vakiorivillä väännetään loppusuorille kääntyvissä Englannin sarjoissa. Putoamista vastaan taisteleva Hull kohtaa kotonaan itsensä tukevaan keskikastiin hilanneen Watfordin. Hull on hävinnyt kaksi viimeistä otteluaan. Viimeistään nyt on tosi kyseessä. Tosin juuri vieraspelit ovat olleet Hullin kompastuskivi, koska se ei ole saanut reissuiltaan täyttä pistepottia sitten viime elokuun. Kotona peli luistaa paremmin, joten rohkeasti suora ykkönen.

Myös Swansea on lähellä Championshipiin vajoamista. Se on kolmanneksi viimeisenä ja kohtaa nyt Stoken, joka höykytti viime kierroksella juuri Hullia 3–1. Stoke katkaisi pitkän voitottoman putkensa ja esimerkiksi kohupelaaja Xherdan Shaqiri onnistui upealla kaukolaukauksellaan ensimmäistä kertaa maalinteossa joukkueensa riveissä sitten lokakuun. Stoken riveissä on hyökkäyspelotteena myös Suomen verkkoon vasta maalannut Itävallan maajoukkuekärki Marko Arnautovic ja vanha hujoppiherra Peter Crouch. Walesin lippulaiva Swansea on tällä hetkellä Valioliigan kuntopuntarin pohjalla. Viimeaikaisista nollakerhoon jäämisistä katkerin ja itseluottamusta nakertavin koettelemus on huhtikuun alussa koettu 1–3-tappio Tottenhamille Swansean johdettua kyseistä ottelua 1–0 vielä 88:nnen peliminuutin kohdalla. Nyt on Swansean viimeinen sauma, joten kakkosen oheen on lisättävä ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 22.4. klo 16.58. Kyseessä on bonuskierros, joten jokaiseen toteutuvaan voittoluokkaan lisätään 100 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(X), 1, 2(1), 1(X), 1, 1, 1(2), 1, 1(X), 1(X), 2, 2, 1.

VIIKON VIESTI: Valitettavasti en voi osallistua Seppo Rannanpään ja KPS-senioreiden Mestareiden Liiga -veikkaukseen virallisesti. Seppo, kirjeesi tuli minulle viiveellä Helsingin kautta ja kolumnivuoroni eivät stemmanneet aikatauluusi. Pahoittelen. Epäilen kuitenkin, että Barcelona korjaa potin. Tosin se on saattanut viimeinkin jo tippua Juventukselle tämän tekstin ilmestyessä. Mutta salama iskee kuitenkin kaksi kertaa samaan paikkaan.