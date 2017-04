Lehtikuva/Sari Gustafsson

Turvapaikanhakijoita puolustava pastori ei ole pyytänyt tukea itselleen, vaan vainotuille.

”Suomalaistaustaiset suomalaiset. Tarvitsen apuanne nyt. Pyydän ja rukoilen: älkää rynnätkö ahdistuksissanne tukemaan valkoista, suomalaista pastoria. OLEN OK.”

Näin kirjoitti turvapaikanhakijoiden puolustajana tunnetuksi tullut pappi Marjaana Toiviainen Facebookissa tiistaina. Hän pyysi tukea säilöön otetulle irakilaisperheelle, jota uhkaa pakkopalautus. ”Meillä on vauva vankilassa”, Toiviainen kirjoitti ja kehotti lähettämään kysymyksiä asiasta pääministeri Juha Sipilälle ja sisäministeri Paula Risikolle.

Myöhään keskiviikkoiltana hän lähetti Facebookissa terveisiä hallitukselle: ”voititte”.

”En voi asua tässä maassa enää. Muutan pois ensi kuussa. Tässä maassa ei enää voi elää.”

Rasismi Suomessa



Toiviainen kirjoitti rasismin Suomessa olevan sitä, että kun hän, valkoinen nainen, pelkää henkensä edestä, ”minulle annetaan kotiin hälytysjärjestelmä ja piippaava nappi, jolla saan paikalle apua, kun tarvitsen. Poliisi tulee suoraan. Nämä vehkeet asennettiin kotiini tänään”.

ILMOITUS

Mutta ”kun erivärinen ystäväni kaasutetaan rautatientorilla, kun erivärisen ystäväni kädet poltetaan polttopullolla, kun häntä seurataan kotiin ja hän pelkää, että hänet tapetaan, kun uusnatsit tai mitä he ovatkaan vainoavat heitä, kun he saavat satoja ja tuhansia tappouhkauksia, kukaan ei auta. Poliisi sanoo, ettei mitään ole tehtävissä”.

”Minua hävettää ja etoo”



Toiviaisen ilmoitusta seurasi yhtäältä rasistinen riekkuminen, toisaalta järkytys siitä, miten pitkälle rasismi on jo edennyt Suomessa.

”Syvästi surullinen siitä, että Marjaana Toiviainen joutuu jättämään oman kotimaahansa sen takia että on puolustanut ihmisarvoa ja -oikeuksia”, twiittasi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

”Ihmisten julkisesta lynkkaamisesta, kiusaamisesta ja haukkumisesta on tullut yleistä ja hyväksyttyä. Minua hävettää ja etoo”, Andersson kirjoitti toisessa twiitissä.

”Surullista, jos yhteiskunnan tilanne on sellainen, että ihmisyyden puolustajat eivät enää koe maata omakseen”, twiittasi puolestaan kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Maaliskuussa vetoomus Risikolle



Toiviainen ei aiemmin tällä viikolla osoittanut ensi kertaa vetoomuksia ministereille. Maaliskuussa hän kirjoitti avoimen kirjeen sisäministeri Paula Risikolle, jossa arvosteli tätä vastakkainasettelun luomisesta suomalaisten keskuuteen. Risikko vieraili Helsingin Rautatientorilla sekä turvapaikanhakijoiden että maahanmuuttovastaisten ryhmien mielenosoituksessa ja puhui sen jälkeen ”äärikantojen” keskustelusta.

Toiviainen piti sivuuttavana turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta tukevien tahojen leimaamisen ”äärikannaksi”.

”Turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta eri tavoin tukevia tahoja ovat esimerkiksi piispani Irja Askola, Helsingin seurakuntayhtymä, ortodoksinen yhteisö, Kiasma, Ateneum, Kansallisteatteri, kulttuurikeskus Caisa, yli sata tutkijaa ja professoria, lukuisat kansanedustajat, yrittäjät, taiteilijat ja kirjailijat. Minun on vaikea ymmärtää, miksi leimaatte oikeudenmukaisuutta ja yhteiskuntarauhaa rakentavat tahot, suomalaisen demokratian vahvistajat, äärikannan edustajiksi.”

”Kyseenalaistakaa, miettikää”



Muun muassa Etelä-Saimaassa 9.4. julkaistussa haastattelussa Toiviainen sanoi, että turvapaikanhakijoiden mielenosoituksessa on kyse hyvin yksinkertaisesta asiasta.

– Minusta on parempi, että viisivuotias irakilaistyttö on elossa kuin että hän on kuollut. On aika outoa, että tällaista pidetään äärimmäisyysajatteluna. Suomi lähettää ihmisiä nyt melko varmaan kuolemaan.

Suomalaisten Toiviainen sanoi olevan lampaita.

– Teemme sen, mitä johtajat sanovat emmekä mielellään kyseenalaista. Olisi hienoa, jos suomalaiset uskaltaisivat tuntea vahvemmin ja tutkia oikeasti, mitä mitä mieltä he itse ovat, mitä heidän omatuntonsa sanoo.

Toiviainen kannusti kaikkia käyttämään omaa ajattelua, kyseenalaistamaan, miettimään ja hakemaan omat perustelunsa.