Sota ja ruokakriisi

Yli puolet terveyspalveluista 16:ssa selvityksen kohteena olleista 22 maakunnasta on suljettuna tai toimii konfliktin vuoksi vain osittain. Yli 14,8 miljoonaa ihmistä on ilman terveyspalveluita, heistä 8,1 miljoonaa on lapsia.

Jemenin ruokakriisi on mittavin maailmassa: 17 miljoonaa ihmistä kärsii epävarmasta ruokaturvasta. Heistä 6,8 miljoonaa määritellään hätätilaan, askeleen päähän nälänhädästä, ja 10,2 miljoonaa kriisitilaan.

Maaliskuun 2015 ja joulukuun 2016 viimeisen päivän välisenä aikana 7 469 ihmistä on kuollut ja 40 483 loukkaantunut.

Unicefin mukaan 26.3.2015 ja 28.2.2017 välisenä aikana ainakin 1 546 lasta kuoli ja 2 450 vammautui. Näitä YK:n monitorointi- ja raportointijärjestelmän ( (UN Monitoring and Reporting Mechanism) verifioimia tapauksia pidetään vain jäävuoren huippuna.