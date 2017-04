Lehtikuva/Patricia Pfister

Tuukka Pääkkönen: On vain yksi Maa

Nasa kertoi äskettäin merkittävästä tähtitieteellisestä löydöstä: Trappist-1-aurinkokunnasta löydettiin seitsemän eksoplaneettaa eli maankaltaista kiviplaneettaa, joilla voi olla elämän edellytyksiä. Eksoplaneettoja oli löydetty maaliskuun alkuun mennessä 3 586 kappaletta. Niiden myötä universumissa on kaikella todennäköisyydellä Maan ulkopuolista elämää.

Löydöt ovat merkityksellisiä tieteen näkökulmasta, mutta ne eivät auta siihen, että meidän aurinkokunnassamme on vain yksi eksoplaneetta. Ydinaseet ovat uhanneet ihmiskunnan tulevaisuutta toisen maailmansodan päättymisestä lähtien. Ilmastonmuutos on ydinsotaan verrattava uhka ihmiskunnan ja lukuisten Maan eliölajien selviytymiselle.

Ruotsalainen Svante Arrhenius teki ensimmäisen laskelman ihmisen tuottamasta kasvihuoneilmiöstä jo vuonna 1896, mutta vasta vuodesta 1988 tieteentekijät ovat olleet yksimielisiä kasvihuoneilmiön kielteisestä vaikutuksesta ihmiskunnan tulevaisuuteen. Enää vaihtelevat vain arviot vaikutusten tuhoisuudesta.

Suurin ongelma ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta on talousjärjestelmämme. Se keskittyy maksimoimaan lyhyen aikavälin tuotot ympäristöstä, ihmisistä, moraalista ja eliölajeista piittaamatta. Toisin kuin ”talousviisaat” väittävät, markkinatalous on kykenemätön korjaamaan itsestään aiheutuvia ongelmia, koska se toimii yksilökeskeisestä ja vaurautta keskittävästä näkökulmasta. Tämä näkökulma on suoraan ristiriidassa ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen sekä demokratian ja tasa-arvon edistämiseen tarvittavien toimien kanssa.

Ilmastonmuutosta ei voi hillitä ilman demokratian ja tasa-arvon edistämistä, varallisuuserojen kaventamista ja kulutusyhteiskunnan purkua. Se onnistuu vain romuttamalla nykyinen pienen porukan etuja palveleva talousjärjestelmä ja tämän mahdollistava poliittinen järjestys.

Ihmiskunta ei valitettavasti ole valmis tällaiseen elämäntavan perusteelliseen muutokseen ennen kuin sen kohtaamat ongelmat käyvät sietämättömiksi. Meillä ei silti ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää pysäyttää nykyinen lajimme tuhoon johtava kehitys. Kaikki muu on äärimmäistä itsekkyyttä. Se tosin on kapitalismin korkein hyve.

Kirjoittaja on putkiasentaja Turusta.