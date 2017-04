Inter Press Service

Seksi on ihmiskaupan tuottoisin ala

Vaikka orjuus on kielletty kauan sitten, arviolta 21 miljoonaa ihmistä joutuu vuosittain orjuuden kaltaiseen työhön tai äärimmäisen riiston uhriksi.

YK:n ihmiskaupparaportti vuodelta 2016 löysi tapauksia 106 maasta. Usein kyse on konfliktialueista, joilla kauppiaiden kiinni jäämisen riski on olematon. Jäljitetyistä ihmiskaupan uhreista 79 prosenttia on naisia ja lapsia.

Ihmiskaupan uhrit joutuvat yleisimmin pakkotyöhön tai seksiorjuuteen, mutta heitä pakotetaan myös muun muassa kerjäläisiksi, valeavioliittoihin, petoksiin, pornotuotantoon ja myymään elimiään.

Human Rights First -järjestö arvioi ihmiskauppiaiden ansaitsevan 135 miljardia euroa vuodessa. Tuottoisinta on seksikauppa, josta he tienaavat liki 90 miljardia.

Seksityöhön pakotettu nainen tuottaa riistäjälleen 90 000 euroa vuodessa.

Rakennus- ja kaivosala sekä teollisuus tuottavat 30 miljardia euroa, maa- ja metsätalous sekä kalastus 8 miljardia. Lisäksi kotitaloudet säästävät yli 7 miljardia euroa käyttämällä orjatyövoimaa.

Ihmisten orjuuttaminen on tuottoisaa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on laskenut, että keskimääräinen tuotto maailmassa on 20 000 euroa kutakin ihmiskaupan uhria kohti. Seksityöhön pakotettu nainen tuottaa riistäjälleen 90 000 euroa vuodessa, mikä takaa pääomalle 100–1 000 prosentin tuoton.

