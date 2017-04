IPS/Catherine Wilson

Tyynenmeren saarivaltiot kampittavat köyhyyttä.

Fidžisaarten viranomaisten tietoon tuli 64 lapsityötapausta vuonna 2011, mutta viime vuonna enää 5. Muutoksen taustalla on kolme vuotta sitten säädetty pakollinen ja ilmainen kouluopetus.

Lasten työntekoa on alettu suitsia muillakin Tyynenmeren saarilla, kuten Samoassa ja Papua-Uudessa-Guineassa.

Ilmaisen opetuksen ohella Fidži on lisännyt lasten työn valvontaa ja avannut maksuttoman puhelinlinjan, jonne väärinkäytöksistä voi ilmoittaa.

Fidžin naisten neuvoston pääsihteeri Fay Volatabu kiittää hallituksen toimintaa, mutta muistuttaa, ettei lapsityö ole tyystin kadonnut.

– Kun menee illalla ostoksille, näkee yhä lapsia kaupittelemassa leivonnaisia ja käsitöitä, eikä kukaan näytä puuttuvan asiaan.

Työ usein vaarallista

Maailman työjärjestö ILO tutki viime vuosikymmenellä lapsityötä Fidžissä ja Papuassa. Selvitykset kertovat, että köyhyys ajaa lapsia kaupusteluun, kerjuulle ja seulomaan jätteitä. Tytöt joutuvat helposti seksityöhön tai kotiapulaisiksi.

Kummassakin maassa yli 60 prosenttia tutkituista lapsityöläisistä teki vaarallista työtä, kuten kantoi raskaita taakkoja tai käsitteli metallijätettä. Papuan pääkaupungissa Port Moresbyssa 43 prosenttia lapsityöläisistä oli seksikaupan piirissä.

Fidžissä vuonna 2009 tutkituista yli 1 600 lapsityöläisestä 65 prosenttia ei käynyt koulua.

Pakollista ja ilmaista

Köyhyys, korkea työttömyys ja pienet palkat piinaavat useimpia 16 valtiosta, jotka muodostavat Tyynenmeren saarten foorumin. Niistä ainoastaan Cookinsaaret ja Niue onnistuivat puolittamaan äärimmäisen köyhyyden vuoteen 2015 mennessä, kuten YK edellytti.

Mitä useampia lapsia perheessä on, sitä vaikeampaa heidän koulutustaan on kustantaa, ja se kasvattaa lapsityön riskiä. Siksi osa alueen valtioista on julistanut koulunkäynnin pakolliseksi. Opetuksen maksuttomuudesta ovat päättäneet Fidži, Papua, Tonga, Cookinsaaret ja Salomonsaaret.

Papua-Uusi-Guinea poisti vuonna 2012 ala- ja yläkoulun maksut ja lisäsi tukea lukiolaisille. Kristillisen City Missionin johtaja Ronald Brown sanoo, että pääkaupungissa, varsinkin slummien liepeillä, pyörii silti kosolti lapsia, joilta köyhyys estää koulunkäynnin.

Piilokulut estävät

Brownin mukaan opiskeluun liittyy yhä ”piilokuluja, joita peritään projekteista” ja koulupuvutkin ovat kalliita.

Prostituoiduiksi myytyjen tyttöjen määrä näyttää jopa nousseen Papuassa, hän kertoo.

– Vuonna 2012 kriisitukikeskuksessamme oli keskimäärin 20–25 tyttöä ja naista, nyt heitä on 50.

Brown ei osaa sanoa, onko määrän kasvu todellista vai onko tietoisuuden lisääntyminen saanut useammat hakemaan apua.

Vaikka Fidžissä ja Papuassa onnistutaan saamaan lisää lapsia työstä kouluun, harva heistä suorittaa lukion loppuun. Papuassa osuus on noin 57 prosenttia ja kunnollisen työpaikan saa vain 12 prosenttia koulunsa päättäneistä. Fidžin nuorista on ILOn mukaan työtä vailla 18 prosenttia.

