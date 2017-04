Minna Saarinen

Väitöskirjaa laativan valtio- ja oikeustieteilijän Aura Kostiaisen mukaan sivistysvihamielinen puhe on vallannut julkisuuden.

Onko meidän elämäntyöllämme enää mitään arvoa? Kysyy tutkija, väitöskirjaa laativa valtio- ja oikeustieteilijä Aura Kostiainen, 33.

Julkisen keskustelun on vallannut sivistysvihamielinen puhe.

– Puheet ”kaiken maailman dosenteista” masentavat. Monet tekevät kovaa työtä pienellä korvauksella perustutkimuksen parissa, julkissektorilla ja järjestöissä, Kostiainen sanoo.

Valtiolla saati ministeriöissä ei ole enää töitä.

– Millään, joka lisäisi ihmisten ymmärrystä demokratiasta, moraalista tai yhteiskunnan toiminnasta, ei tunnu olevan enää mitään arvoa, hän toteaa.

Koulutukseltaan Kostiainen on valtiotieteiden maisteri poliittisesta historiasta. Väitöskirjaa hän tekee oikeustieteellisen puolella rikoslain kokonaisuudistuksesta.

Puhe ahdistaa

Jos ihmisten rajatonta laukomista somessa, jopa perinteisessä mediassa pääministeristä lähtien, on uskominen, ainakaan ei saisi olla kunnalla töissä, ei saisi olla virkamies eikä työskennellä järjestöissä.

– Työllä tuntuu olevan arvoa vain, jos teet jotakin taloudellisesti lyhyellä tähtäimellä tuottavaa, Kostiainen lataa.

Kaiken pitäisi olla välittömästi rahassa mitattavaa.

– Onko ajateltu, että miltä tällainen tapa puhua tuntuu niistä, jotka tekevät kovaa duunia tärkeiden asioiden parissa? Ne ihmiset ovat tällä hetkellä aika ahdistuneita, jopa syvästi masentuneita, Kostiainen sanoo.

Sivistys kuuluu kaikille, ja tutkimuksen on todettu lisäävän ihmisten ymmärrystä, yleissivistystä ja tasa-arvoa. Se on pitkäjänteistä työtä.

– Yliopiston leikkaukset ovat johtaneet siihen, että me roikumme täällä nyt löysässä hirressä.

Meitä pitäisi käyttää

Aura Kostiainen tuntee paljon valtiotieteiden opiskelijoita ja valmistuneita. Aiemmin Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä valmistuttiin varsin usein valtiolle töihin, mutta valtiolla, saati ministeriöissä ei ole enää töitä.

– Haluaisimme olla mukana kehittämässä tätä maata ja yhteiskuntaa paremmaksi. Meillä on siihen annettavaa. On tyhmää olla käyttämättä meitä, kun ensin on koulutettu kalliilla näihin tehtäviin, Kostiainen sanoo.

Tietotaito ulkomaille

Kostiainen pohtii, pitäisikö suunnata ulkomaille töihin. Siellä ilmapiiri ei olisi näin raskas. Olisi tilaa hengittää.

Tietotaitoa valuu jo nyt ulkomaille, kun ammattilaisten terävin kärki turhautuu leikkauksiin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

– Yhdysvalloissa on erittäin kovatasoista yhteiskunta- ja oikeustieteellistä tutkimusta. Siellä ammattilaisia myös arvostetaan.

– Saattaa olla, että jossain vaiheessa todella joutuu vaihtamaan maisemia, jos ilmapiiri ei tässä maassa muutu, Kostiainen toteaa lähtien jatkamaan töitään.