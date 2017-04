Lehtikuva/Martti Kainulaineni

Suomifutiksen lippulaiva Veikkausliiga pyörähti viime viikolla käyntiin kahden ottelukierroksen voimin. Toinen kotimainen valtakunnallinen sarja eli Ykkönen potkaistaan puolestaan liikkeelle huhtikuun lopulla. Ykkösen voittajasuosikeiksi on asiantuntijapiireissä povattu Honkaa ja Jaroa. Ratkaisut voidaan tänä vuonna nähdä jo loppukesästä, sillä haastajat tulevat pitkältä takamatkalta.

Ykkösen joukkuemäärää pudotettiin kymmeneen muutama vuosi sitten. Muutoksen myötä kaudet ovat olleet hyvin tasaisia ja nousutaiston teutaroinnit ovat jatkuneet usein pitkälle syksyyn asti. Vaikka sarjan alkuun on vielä muutama viikko aikaa ja joukkueet voivat vielä vahvistua hieman, tänä vuonna ei ole odotettavissa vastaavaa vääntöä paikoista auringossa. Ykkösessä on tällä kaudella kaksi joukkuetta, jotka erottuvat selvästi joukosta.

Liigapaikkansa kolme vuotta sitten menettänyt Honka haki uusin taustavoimin vauhtia Kakkosesta ja on palannut parrasvaloihin rytinällä. Kasassa on liigatason joukkue, joka eteni jo Suomen Cupissa välieriin saakka. Pelaajalistalla on runsaasti liigakokemusta. Huomio kiinnittyy myös nuorten maajoukkueessa tuhoisaa jälkeä tehneeseen Maximo Toloseen. 16-vuotias keskikentän taituri on eräs sarjan kiinnostavimmista pelaajista.

Sarjan toinen suosikki on Pietarsaaren Jaro, joka on jälleen kasannut vahvan joukkueen. Edellinen kausi meni plörinäksi jo keväällä, mutta nyt sarjan paras valmentaja Kristian Heames johdattaa Jaron nousutaistoon. Jarossa luotetaan ulkomaiseen osaamiseen. Ihanneavauksessa vastustajan verkkoja pöllyttää muun muassa talvikauden kovin hankinta, kreikkalainen Giorgios Katidis.

Suosikkien takaa löytyy kolme haastajaa, joilla on ohut mahdollisuus nousta kahden parhaan joukkoon kaiken mennessä nappiin. KPV on vahvistunut viime kaudesta, ja myös Turun Palloseuralla on kasassa laadukas joukkue.

AC Oulu on pelannut talvikaudella kolmella puolustajalla Antonio Conten Chelsean tapaan. Joukkueesta löytyy tulivoimaa. Serbitykki Saša Jovović on osoittanut muutaman edellisen kauden aikana olevansa oiva maalintekijä, ja HIFK:sta tulleen Tuomas Mustosen korkea työmoraali johtaa jatkuvasti maalitilanteisiin. Myös Petteri Pietolalta odotetaan tehoja. Akilleen kantapää on jälleen puolustus, jossa mennään ohuella materiaalilla.

Entinen suurseura Valkeakosken Haka sai valmentajakseen Ilveksestä pois potkitun Keith Armstrongin. Heikentynyt joukkue ei taistele tänä vuonna kärkisijoista maaliruisku Kalle Multasen osumista huolimatta.

Putoamistaistossa rimpuilee tänä vuonna neljä joukkuetta. Niistä selkeästi heikoin on Miika Juntusen luotsaama Oulun Palloseura, jonka pelaajapaletti on vielä pahasti sekaisin. Juntunen on uhonnut tuovansa Nigeriasta joukkueeseen vielä kymmenkunta pelaajaa, mutta Oulussa näitä supertähtiä ei ole vielä näkynyt. Nykyisellä materiaalilla OPS on suurin putoajasuosikki.

Viime kaudella kengännauhabudjetilla operoinut GrIFK yllätti monet varsinkin kotiotteluissaan. Nyt pääkaupunkiseudulla sarjapaikasta kisailevia pienen budjetin joukkueita on kaksi, kun helsinkiläinen Gnistan nousi Ykköseen. Molemmat ovat varmasti vaikeasti voitettavia ryhmiä kotonaan, mutta vieraissa tulee olemaan hankalampaa.

Tammisaarelainen Ekenäs IF koki pelaajistossaan pahoja menetyksiä. Hakasta tullutta toppari Etchu Tabea on peluutettu talvikaudella kärkipelaajana. Edessä on haastava kausi.

