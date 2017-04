Jussi Joentausta

Vasemmistoliitto sai kuntavaalivoiton. Puheenjohtaja Li Andersson hehkutti ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä merkitystä voitollisen vaalituloksen takana. Hän nimesi heidät politiikan varsinaisiksi supersankareiksi.

Vasemmistoliiton viime kesänä valittu puoluejohto veti kovalla työllä puolueen voittoon. Ehdokkaita oli vähemmän kuin aikaisemmin, mutta he olivat aikaisempaa motivoituneempia ja kampanjoivat innostuneesti. Vasemmisto teki vaalivoittonsa pienellä rahalla ja kovalla työllä.

Vasemmistoliiton tulos vahvistaa luottamusta puolueen poliittisiin linjauksiin. Moni pelkäsi puoluejohdon selkeän nuorentumisen vähentävän kannatusta. Vaalivoitto antaa valtavasti energiaa maakuntavaaleihin ja parin vuoden päästä oleviin eduskuntavaaleihin.

Toisin on SDP:ssä. Vaalien tulos ei hälventänyt epäilyjä puheenjohtaja Antti Rinteen kykyyn tehdä puolueesta pääministeripuolue. Rinne ilmoitti vaali-iltana suuntaavansa eduskunnassa punavihreään yhteistyöhön.

Puolue on tehnyt joissain asioissa yhteistyötä vasemmiston ja vihreiden kanssa, mutta peesannut hallituksen kuntatyöntekijöiltä leikkaavaa kiky-sopimusta. Se on myötäillyt perussuomalaisten maahanmuuttolinjauksia. Nämä linjaukset ovat kaukana punavihreistä tavoitteista.

Perussuomalaisten kannatuksen romahdus osoitti tosiasiaksi, että populistipuolueen kannatus ei kestä hallitusvastuuta. Etenkin, kun perussuomalaiset ovat hehkuttaneet olevansa köyhän asialla ja leikanneet kaikkein pienituloisimmilta.

Kiinnostavaa on saada tutkimustietoa siitä, mihin katosi yli 80 000 puolueen äänestäjää. Jättivätkö he äänestämättä? Vai löysivätkö he kokoomuksesta, SDP:stä, keskustasta tai vasemmistoliitosta oman ehdokkaansa?

Perussuomalaiset nostivat vahvasti vaalien alla tavoitettaan kiristää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Molemmat puolueen puheenjohtajaehdokkaat sekä Sampo Terho että Jussi Halla-aho ovat maahanmuuton kiristämisen kannalla. Puolueessa oltiin vahingoniloisia Tukholman terrori-iskusta.

On hienoa, että maahanmuuttovastainen puolue ei saanut suurempaa kannatusta.

Tappio oli isku myös puheenjohtaja Timo Soinin taktiselle vedolle ilmoittaa juuri vaalien alla luopuvansa puheenjohtajuudesta. Tästä noussut kohu ei auttanut voittoon. Puolue on menossa vauhdilla marginaaliin, ja Soini jättää puolueen tappion karvaan kalkin ryvettämänä.

Kaikki hallituspuolueet menettivät kannatustaan. Ylivoimaisesti eniten hallituspolitiikasta hyötyivät vaaleissa vihreät. Hallituksen kolmanneksi suurin puolue kokoomus säilytti ykköspaikkansa kuntapuolueena.

Viidennes äänestäjistä luottaa puolueeseen, vaikka se on ajanut sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta kuin käärmettä pyssyyn. Puolue saa myös historian ensimmäisen valtuuston valitseman Helsingin pormestarin paikan.

Jan Vapaavuoren lähes 30 000 äänen pottia on luonnehdittu historiallisen suureksi kuntavaaleissa. On jo ehditty spekuloida, että Helsingin pormestarilla on vahva mandaatti ja valta. Se on juuri niin suuri kuin muut puolueet sallivat sen olevan. Valtuustossa pormestarillakin on vain yksi ääni.