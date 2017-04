Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kaupan alalle työehtosopimus vaikka työtaisteluilla.

Valtakunnansovittelija Minna Helle aikoo kuulla kaupan alalle syttyneen kiistan osapuolia ennen kuin päättää sovittelusta.

Akavan ylempien toimihenkilöiden YTN painostaa Kaupan liittoa solmimaan työehtosopimuksen kaupan alan ylemmille toimihenkilöille. Rajoitetut lakot uhkaavat käynnistyä toukokuun ensimmäisellä viikolla.

– Akavan ylempien toimihenkilöiden työtaisteluilmoitus tuli vasta eilen iltapäivällä. Pitää kuulla osapuolia ja katsoa mihin ryhtyä, totesi Helle keskiviikkona.

Helteen valtakunnansovittelijakaudella ei ole vielä tullut eteen vastaavaa riitaa, jossa on kysymys työehtojen sijaan oikeudesta sopia.

Aivan outoja sopimusoikeuskiistat eivät kuitenkaan Bulevardilla ole. Aikaisemminkin on ollut kiistoja, joissa sopimukseton ala on vaatinut sopimusoikeuksia.

Ennenkuulumatonta neuvotteluhaluttomuutta



YTN on tarjonnut Kaupan liitolle sopimista, mutta työnantajapuoli ei ole suostunut neuvottelemaan.

– Meille jäi kaksi vaihtoehtoa. Joko luopua tavoittelemasta työehtosopimusta tai sitten yrittää taivutella työnantajaa neuvottelupöytään, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi kertoo.

– Toivottavasti tässä päästään järkeviin neuvotteluihin, ettei työtaistelu-uhkia tarvitsisi toteuttaa.

Järjestö ajaa sopimusta, joka sisältäisi runsaasti paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Kauppi pitää Kaupan liiton neuvotteluhaluttomuutta omituisena suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa.

– En ole ennen kohdannut tällaista, ettei päästä edes neuvottelupöytään ilman lakon uhkaa. Tämä on aivan ennenkuulumatonta.

Kaupan alalla tehdään Kaupin mukaan ilmeisesti enemmän palkatonta ylityötä kuin millään muulla alalla. Lisäksi valtakunnallisten työmarkkinasopimusten palkankorotukset eivät ole näkyneet kaupan ylempien toimihenkilöiden palkoissa.

Työtaistelu ei sulje kauppoja



Painostuksen kohteina ovat Kesko, SOK ja Stockmann. Lisäksi työnseisaukset koskevat Oriolaa ja Instru Optiikkaa sekä SOK:hon kuuluvaa Inex Partnersia.

Työtaistelut on tarkoitus toteuttaa tiistaina 2. toukokuuta sekä perjantaina 5. toukokuuta. Osassa yrityksiä työnseisaukset järjestetään myös torstaina 4. toukokuuta. Lisäksi yrityksiä koskee myös ylityökielto ja vapaa-ajalla työmatkustamisen kielto 2.5. – 8.5.

Työtaistelu koskee lakkorajojen sisällä olevien yritysten ylempiä toimihenkilöitä jäsenyydestä riippumatta.

Kaupan alalla työskentelee YTN:n arvion mukaan noin 30 000 ylempää toimihenkilöä, joista YTN:n jäseniä on 18 000. Kyseessä on suurin ilman työehtosopimusta oleva YTN-ala.

Heikki Kaupin mukaan työtaistelu ei sulje kauppoja, mutta hankaloittaa niiden toimintaa. SAK:laisen Palvelualojen ammattiliiton PAMin työntekijät ovat töissä.

”TESsiä ei tarvita”



Kaupan liiton työmarkkinajohtajan Anna Lavikkalan mukaan työehtosopimus ei toisi minkäänlaista ratkaisua YTN:n esittämiin ongelmiin.

– Tarvittavia oikaisuja voidaan tehdä, mutta työehtosopimus ei ole oikea keino.

Ylityöt eivät ole Lavikkalan mukaan ”millään tavalla TES-asia”.

– Suomessa on työaikalaki, joka koskee enintä osaa ylempiä toimihenkilöitä. Jos on soveltamisongelmia, ne on selvitettävä erikseen.

Lavikkala ei näe ongelmaa liioin siinä, ettei valtakunnallisten työmarkkinasopimusten yleiskorotuksia sovelleta kaupan alan ylempiin toimihenkilöihin.

– Virallisten palkkatilastojen mukaan kaupan ylemmät ovat olleet kirkkaasti ansiokehitysjohtajia, kun heitä verrataan kaikkiin toisiin henkilöstöryhmiin.

Kun Elinkeinoelämän keskusliitto sanoi irti kaikki keskusjärjestösopimukset, ne piti viedä alakohtaisiin sopimuksiin. Kaupan ylemmillä ei ole alakohtaista sopimusta, johon keskusjärjestösopimukset voisi viedä. Tämäkään ei Lavikkalan mukaan ole ongelma.

– Keskusjärjestösopimukset eivät ole koskeneet kaupan ylempiä toimihenkilöitä tähänkään asti. Tilanne ei ole tässä suhteessa muuttunut yhtään mihinkään.