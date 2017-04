Kilvoittelulla iloon

Heikki Korhonen 63-vuotias porvoolainen

Ortodoksi noin 15 vuoden ajan

Ortodoksisen seurakunnan diakoni

Rakennusliiton tiedotuspäällikkö

Kansan Uutisten entinen varapäätoimittaja

Mitä pääsiäinen merkitsee ortodokseille, diakoni, isä Heikki Korhonen?

Pääsiäinen on juhlien juhla, Kristuksen ylösnousemuksen juhla. Ilman pääsiäistä ei ole pelastusta. Se on ehdottomasti vuoden tärkein juhla ja siihen valmistaudutaan pitkään, perusteellisesti ja voimallisesti. Meillä pääsiäinen alkaa pääsiäisyönä ja kestää sitten 40 vuorokautta.

Miten sinä vietät pääsiäisen aikaa?

Noin seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä ruvetaan laskeutumaan pääsiäiseen ja 40 päivää ennen pääsiäistä ruvetaan paastoamaan. Kolme ensimmäistä valmistusviikkoa keskitytään puhdistamaan omaa syntisäkkiä ja kadutaan syntejä. Seuraavat kolme viikkoa kiinnittyy enemmän Kristuksen kärsimyksiin.

Pitkä paasto ei tarkoita vain ruokapaastoa. Paljon isompi ja vaikeampi asia on hengellinen paasto.

Mitä se tarkoittaa?

Sitä, että miettii omia tekojaan ja pyrkii kehittymään hengellisesti. Tärkeää ei ole se, mitä panee suuhunsa vaan se, mitä suusta tulee ulos. Ei loukkaa ihmisiä, ei puhu pahaa, pyytää anteeksi. Meillä on sovintosunnuntai, jolloin pyydetään konkreettisesti anteeksi ihmisiltä loukkauksia ja pahoja tekoja. Se on sovinnontekoa.

Pyritään siihen, että mennään puhtaina juhlaan.

Onko se vaativa ja raskas prosessi?

Varsinkin nyt pääsiäistä edeltävällä viikolla kirkossa on surumielisiä palveluksia, mutta sillä tunteella voi olla elvyttävä vaikutus. Kilvoitteluun liittyy olennaisesti myös raskaus. Eihän kaiken tarvitse olla kevyttä. Sitä kautta ilo sitten syntyy.

Odotatko pääsiäisen aikaa?

Totta kai. On vuoden upein hetki, kun pääsiäisyönä lähdetään pimeästä kirkosta ristisaatossa ja palataan valoon ja kirkkauteen. Siinä on aitoa iloa.

Miksi päädyit ortodoksiseen uskoon?

Silloin, kun luojan otsatukka heilahtaa, pakko siitä on ottaa kiinni. Se on viisautta uskoa, että en ole itse teräsmies vaan on minua suurempi voima olemassa. Minulle se voima on Jumala. Se ei ole sen kummempaa.

Ortodoksisuus näkyy kaikessa työssä ja elämässä. Jokainen päivä alkaa aamurukouksella ja päättyy iltarukoukseen ja välit yritetään elää ihmisiksi. Usko on hyvin vahva, koko elämää järisyttävä asia.

Heikki Korhonen 63-vuotias porvoolainen

Ortodoksi noin 15 vuoden ajan

Ortodoksisen seurakunnan diakoni

Rakennusliiton tiedotuspäällikkö

Kansan Uutisten entinen varapäätoimittaja