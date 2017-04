Marjo Peltoniemi

Vanhukset halutaan hoitaa laitosten sijaan kodeissa. Miten se onnistuu, kun väestö ikääntyy ja muistisairauksia on paljon?

Marianne Piippo saapuu aamuvuoroon toimistolle 7.15. Toimistolla on jo lähes kymmenkunta aamuvirkkua. Turussa on 21 kaupungin kotihoidon yksikköä ja Marianne työskentelee niistä Portsan kotihoidossa.

Kolme vuotta kotihoidossa työskennellyt Marianne on tyytyväinen kotihoidon monipuoliseen toimenkuvaan. Työkavereiden kanssa on tärkeää vaihtaa tietoja potilaiden hoitoon ja tilanteeseen liittyen, sillä työ on vastuullista ja muistettavaa paljon.

Sitten katsotaan apteekkitilaukset, kerätään tarvittavat tiedot ja välineet mukaan ja lähdetään autonrattiin. Ensimmäisen asiakkaan luona on hyvä olla viimeistään kahdeksalta. Nyt käyntejä on aamussa neljä, joskus viikonloppuisin niitä voi olla kymmenenkin. Monien luona käydään useamman kerran vuorokaudessa. Iltavuorolaiset työskentelevät kello 21.30:een saakka.

95-vuotiaalla naisasiakkaalla on suihkupäivä. Suihkun jälkeen jalat hoidetaan ja samalla Marianne huomaa toisessa jalassa jäljet, jotka muistuttavat kissan purentajälkiä. Talossa asiakkaan kanssa asuvat kaksi kissaa ovat peruja miesvainajalta, joka oli kissaihminen.

Soitetaan sairaanhoitajalle ja selviää, että lääkäri on tulossa kierrokselle muutenkin, joten hän voi katsoa tilanteen. Lääkäri ja kotisairaala kiertävät asiakkaiden luona, jotka eivät itse pääse terveysasemalle.

Marianne vaihtaa kuulolaitteen patterit ja laittaa turvarannekkeen takaisin pukeutumisen jälkeen. Lääketilauslapun täyttämisen jälkeen pyykit pistetään pyörimään. Hieman huonosta tasapainosta huolimatta asiakas pystyy vielä asumaan kaksikerroksisessa omakotitalossa ja kävelemään itse portaat. Talossa käy siivooja ja lapset sekä lapsenlapset auttavat lumitöissä.

Voimaa ja luottamusta

Seuraavassa kohteessa asuu yli 80-vuotias miesasiakas kerrostaloasunnossa turvallisesti läheistensä ympäröimänä. Hänen siskonsa asuu samassa talossa ja veli poikansa kanssa lähellä. Aivoinfarktista aiheutuneen afasian vuoksi asiakkaalla on vähän ongelmia kommunikoinnissa, mutta asiat saadaan selviksi. Hän saa avustusta aamutoimiin ja parranajoon.

Hänellä on käytössään laajemmilla ominaisuuksilla varustettu turvaranneke, josta poika voi seurata muun muassa unirytmiä ja näkee koska hoitaja on paikalla. Poika laittaa valmiiksi syötävää jääkaappiin ja pakastimeen, mikä helpottaa hoitajien työtä. Mikropuuro ei kelpaa kaikille asiakkaille, joten silloin se keitetään perinteisesti kattilassa kuten täällä.

Marianne ottaa asiakkaan mukaan mobiilikirjaukseen haastattelemalla tarkistaessaan, että kaikki on tehty.

Kolmannesta kohteesta löytyy kesällä 85 täyttävä naisasiakas, joka on asustellut kerrostalohuoneistossaan 57 vuotta.

– Olen ollut kahdeksan vuotta kotihoidon asiakkaana. Olen tyytyväinen ja niin on myös tyttäreni. Kotihoidosta saa voimaa ja luottamusta. Marianne on saanut täysin luottamukseni. Vain joitakin harmittavaisia ihmisiä on mahtunut näihin vuosiin, mutta niitä ei kannata muistella. Arvostan kaikkien työtä, kertoo monessa itsekin mukana ollut Eila.

Toimien ohella ehditään vaihtaa monenlaiset kuulumiset. Hoitajan pitää osata olla ihmisten kanssa. Iivo Niskanen on voittanut kisoissa edellisenä päivänä kultaa, ja lähipalveluista on lähdössä seuraavaksi apteekki, kauppa sentään jää. Työpaikkaa vaihtanutta kotihoidossa aiemmin työskennellyttä sairaanhoitaja Miaa Eilalla on vieläkin ikävä.

Tytär avustaa hoidossa laittaen muun muassa viikoksi kerrallaan lääkkeet dosettiin, ja pian hän on lähdössä Eilan kanssa odotetulle kauppareissulle.

Siitä on jo kymmeniä vuosia, kun Eila sai sydäninfarktin ja joutui sydänleikkaukseen. Hän oli kymmenen päivää koomassa ja perhettä ehdittiin jo pyytää hyvästelemään hänet. Lisäaikaa osaa arvostaa. Sittemmin on vaivannut muun muassa kihti ja suolistotukos. Mutta kun suurempia akuutteja vaivoja ei ole, elämä hymyilee.

Eila laittaa itse ruokaa ja pesee pikkupyykkejä. Kansainvälisyys näkyy sisustuksessa ja lapsenlapset kuvissa, joita hän esittelee mielellään. Televisio kansainvälisine uutiskanavineen tuo iloa arkeen.

Aamupäivän viimeinen kohde on jälleen taidonnäyte kotihoidon työntekijöiden hallitsemasta multitaskaamisesta. 99 vuoden kunnioitettavaan ikään ehtinyt naisasiakas pääsee suihkuun ja haluaa sen jälkeen hiukset hyvin. Marianne kietoo comprilaneja jalkoihin ja laittaa tukisukat hämmentäen välillä puuroa hellalla ja etsii papiljotteja valmiiksi.

Eila saa toivomansa kampauksen. Kohta onkin ruokatauon aika ja pitää kiitää toimistolle.

