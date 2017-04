UP/Tiina Tenkanen

Joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii erilaisista työuupumusoireista. Tutkijan mukaan työuupumus on paljon muutakin kuin väsymystä.

Mistä työuupumus johtuu, Työterveyslaitoksen psykologi Laura Sokka?

– Ihminen voi uupua monesta syystä. Työuupumukseen liittyy aina tavalla tai toisella työ. Ongelmat voivat liittyä johtamiseen, työn järjestelyihin tai työpaikan sosiaalisiin kuvioihin.

Työkonteksti on aina mukana.

Mitä työuupuneen päässä tapahtuu?



– Perusoletus on, että kun ihmisellä on jokin kokemus tai oire, me lähdemme tutkimaan, mitä sen taustalla mahtaa olla. Tutkimuksemme lähtökohtana olivat monien liikaa kuormitusta työssään kokevien kertomukset. Heidän oli vaikea keskittyä ja ajatukset tai muisti pätkivät.

Muuttuuko uupuneen käytös jotenkin?

– Uupunut on usein ärtynyt, kun kaiken aikaa tulee keskeytyksiä tai uusia tehtäviä. Uupunut ei välttämättä pysty priorisoimaan annettavia tehtäviä.

– Jossakin vaiheessa uupunut voi alkaa kokea, ettei oma ammattitaito enää riitä oman työn tekemiseen. Tai ettei ainakaan pysty tekemään työtä yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Tämä on työuupumukseen liittyvä konkreettinen oire, jonka ihmiset osaavat kuvailla arkikielessään.

Onko työuupumuksessa kysymys väsymyksestä?



– Se on paljon muutakin. Väsymys, joka työuupumukseen liittyy, ei lähde tavallisella levolla, viikonlopulla tai välttämättä lomallakaan.

– Työuupumus on kokonaisvaltaista, pitkittynyttä väsymystä, jossa jaksamisen rajat ovat tulleet vastaan. Palautuminen ei yksinkertaisesti onnistu.

– Siihen liittyy tavallisesti myös sen kyseenalaistaminen, että onko tällä minun työlläni mitään merkitystä. Työuupunut muuttuu kyyniseksi omaa työtään kohtaan.

Miten työuupumus näkyy uupuneen työssä?



– Usein niin, että hänen voimansa kuluvat pelkkien rutiinien pyörittämiseen. Uupunut ei pysty ottamaan uudenlaisia ajatuksia vastaan eikä tuottamaan uudenlaisia ideoita.

– Uupunut pystyy tekemään vain sen, mitä sinä päivänä tuli tekemään. Tekemättömien töiden pino kasvaa, mutta uupunut ei pysty tarttumaan niihin.