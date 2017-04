Jussi Joentausta

Mai Kivelä meni heittäen Helsingin valtuustoon.

Helsinkiläisistä uusista kaupunginvaltuutetuista vasemmistoliiton Mai Kivelä keräsi hurjimman äänimäärän, 3 300. Hän teki hyvän tuloksen jo vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

– Ei vanhan tuloksen varaan voi laskea. Teimme nytkin aktiivisen ja ison kampanjan, Kivelä sanoo.

Hän on iloinen vasemmistoliiton tuloksesta koko maassa ja arvioi, että näissä vaaleissa puolueelle kääntyi uusi lehti.

Kunnat ovat merkittäviä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa

– Poliittinen tilanne on muuttunut. Tällä kertaa onnistuimme paremmin keräämään äänet niiltä, jotka eivät olet tyytyväisiä nykypolitiikkaan. Voimme lähteä voitokkaina uuteen aikaan, Kivelä sanoo.

– Li Andersson onnistui tosi hyvin puheenjohtajatenteissä ja on muutenkin valovoimainen uusi johtaja. Se antoi hyvää selkänojaa.

Kivelä on pitkän linjan ympäristö- ja eläinoikeusaktivisti. Samat asiat kiinnostavat myös kuntapolitiikassa.

– Toivon tuovani näiden asioiden asiantuntemusta valtuustoryhmäämme, hän sanoo.

Kivelä näkee alkavalla valtuustokaudella keskeisimmäksi ympäristökysymykseksi energiapolitiikan.

– Sen, että muutamme Helsingin uusiutuvilla energiamuodoilla toimeentulevaksi ja pääsemme eroon kivihiilestä. Kunnat ovat merkittäviä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa, hän sanoo.

Animalian toiminnanjohtajana työskentelevä, Helsingissä syntynyt 34-vuotias Kivelä asuu Arabianrannassa perheineen, johon syntyy kesällä toinen lapsi. Hän on entinen Vasemmistonuorten pääsihteeri ja Lontoossa opiskellut Master in Environment and Development. Hän on myös vasemmistoliiton puoluevaltuutettu.