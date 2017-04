Lehtikuva/Anthony Wallace

Vain kourallinen maita jatkaa enää laajamittaisia teloituksia, todetaan Amnestyn raportissa.

Maailmassa teloitettiin 1 032 ihmistä vuonna 2016, laskee ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tiistaina julkaistussa raportissa maailman kuolemanrangaistustilanteesta. Todellinen luku on kuitenkin Amnestyn mukaan suurempi, sillä Kiina teloittaa arviolta tuhansia ihmisiä vuosittain, luultavasti enemmän kuin muut maat yhteensä.

Neljä maata on vastuussa 87 prosentista kaikista tiedossa olevista teloituksista.

Iran, Saudi-Arabia, Irak, Pakistan ja Kiina olivat eniten teloittavia maita viime vuonna. Vietnam on noussut tilastoissa, kun taas Yhdysvallat toimeenpani historiallisen vähän kuolemanrangaistuksia vuonna 2016.

Liukuhihnateloitukset Vietnamissa jättävät varjoonsa maan kuolemanrangaistuslakien uudistukset.

Maailmanlaajuisesti teloitukset vähenivät edellisvuodesta 37 prosenttia.

Toissa vuonna paljon teloituksia

– Vain kourallinen maita jatkaa laajamittaisia teloituksia. Suurin osa valtioista ei enää turvaudu ihmiselämän riistämiseen rangaistuksena. Kuolemanrangaistus elää laina-ajalla, uskoo Amnesty International Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen järjestön tiedotteessa.

ILMOITUS

Vuonna 2015 maailmassa teloitettiin enemmän ihmisiä kuin 25 vuoteen. Viime vuonna teloitusten maailmanlaajuinen väheneminen johtuu pääasiassa Iranin ja Pakistanin tilanteesta. Molemmissa maissa teloitettiin satoja ihmisiä vähemmän kuin toissa vuonna, silti Iranissa teloitettiin 567 ihmistä ja Pakistanissa 87.

Benin ja Nauru poistivat kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstään kokonaan, mutta samaan aikaan esimerkiksi Filippiineillä ja Malediiveilla harkitaan sen palauttamista.

Kiina kärjessä teloitusten määrässä

Amnesty julkaisi tiistaina myös erillisen, Kiinan kuolemanrangaistuksia koskevan tutkimuksen.

Amnestyn mukaan Kiinan kansallisesta oikeudenkäyntitietokannasta puuttuu satoja dokumentoituja kuolemanrangaistustapauksia. Kiinan hallitus jatkaa lähestulkoon täydellistä salailua kuolemaan tuomittavien ja teloitettavien ihmisten määrästä.

– Kiinan hallitus on tunnustanut, että sillä on vielä pitkä matka kuljettavanaan avoimuuden ja oikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden suhteen, mutta jatkaa silti teloitusten todellisen mittakaavan peittelyä, Mehtonen sanoo.

Kiina on kuolemanrangaistusten suhteen poikkeama maailman mittakaavassa, sillä se ei sovella kansainvälisiä suosituksia eikä raportoi YK:lle teloitettujen tosiasiallista määrää toistuvista pyynnöistä huolimatta.

Yhdysvallat putosi kärkiviisikosta

Yhdysvalloissa teloitettiin viime vuonna 20 ihmistä. Määrä on pienin sitten vuoden 1991. Myös kuolemantuomioiden määrä, 32, oli alhaisin vuosikymmeniin. Silti 2 832 ihmistä odottaa yhä kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa Yhdysvalloissa.

– Vaikka Yhdysvalloissa kehitys on myönteistä, kuva saattaa muuttua nopeasti. Esimerkiksi huhtikuulle on aikataulutettu useita teloituksia Arkansasin osavaltiossa. Arkansasin lisäksi kuolemanrangaistuksia on pantu täytäntöön vain neljässä osavaltiossa, Mehtonen muistuttaa.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Yhdysvallat on ollut Amerikan valtioista ainoa, jossa yhä suoritetaan teloituksia.

Vietnamin teloitukset julki

Vietnamilaisissa tiedotusvälineissä julkaistut tiedot paljastavat maan olleen maailman kolmanneksi suurin teloittaja viimeisten kolmen vuoden ajan, jolloin teloitettiin 429 ihmistä.

– Liukuhihnateloitukset Vietnamissa jättävät täydellisesti varjoonsa maan kuolemanrangaistuslakien uudistukset. Kuinka moni on saanut maassa kuolemantuomion muun maailman tietämättä siitä mitään? Susanna Mehtonen pohtii.

Samanlainen salailun kulttuuri vallitsee myös Malesiassa, jossa parlamentin painostus johti vuonna 2016 paljastuksiin kuolemanrangaistuksesta. Yli tuhat ihmistä odottaa maassa kuolemantuomiota, ja vuonna 2016 teloitettiin yhdeksän henkilöä.