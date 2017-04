All Over Press

Kulutus ylittää maapallon kestokyvyn tältä vuodelta huhtikuussa.

Suomessa käytetään luonnonvaroja yli kolme kertaa enemmän kuin luonto sallii. Ylikulutuspäivä eli laskennallisesti päivä, jolloin kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia päästöjä, aikaistuu vuosi vuodelta.

Viime vuonna se oli 17. huhtikuuta. Tänä vuonna Maailman luonnonsäätiö WWF ei ole vielä ilmoittanut tarkkaa päivämäärää, mutta kansalaisjärjestöjen toimintapäivä tunnuksella ”Siirretään ylikulutuspäivä historiaan” on 12. huhtikuuta, ensi keskiviikkona.

Suomen kohtuusverkosto, kasvava joukko yhdistyksiä, ryhmiä ja kansalaistoimijoita, haastaa ihmisiä toimiin turhaa kulutusta vastaan. Haasteen ytimen muodostaa Kolilla vuonna 2009 Kohtuus vaarassa -tapahtumassa laaditut kymmenen teesiä.

Suurin osa ylikulutuksen haitoista ei edes näy Suomessa, sillä energian ja niiden tuotteiden alkuperä on pääosin muualla.

Teesien mukaan ympäristötuhon estämiseksi tarvitaan syvällistä elämäntavan muutosta, energian käytön vähentämistä ja luonnonvarojen käytön progressiivista verotusta. Kohtuusväen haasteessa on mukana yli 30 kansalaisjärjestöä eri puolilta maata.

Toimintapäivän aikana järjestetään keskustelutilaisuuksia, näyttelyjä ja erilaisia aihetta esiin nostavia aktiviteetteja Joen-suussa, Salossa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Helsingissä aihe oli esillä jo 1. huhtikuuta Suomen sosiaalifoorumissa.

”Vastuu rikkailla mailla”

Verkostoon kuuluvat ovat huhtikuun aikana liikkeellä eri puolilla maata.

”Vastuu toimenpiteistä on Suomen kaltaisilla rikkailla mailla, joiden varallisuus ja hyvinvointi perustuvat luonnonvarojen liikakäyttöön ja luonnon ylikuormittamiseen. Suurin osa ylikulutuksen haitoista ei edes näy Suomessa, sillä käyttämämme energian ja -tuotteiden alkuperä on pääosin muualla. Lisäksi osa kulutuksemme ympäristövaikutuksista, kuten ilmastonmuutos, on maailmanlaajuista ja haitoista kärsivät eniten maailman köyhät”, todetaan verkoston haasteessa.

”Haastamme kansalaistahot, päättäjät, yhteisöt ja yksilöt siirtämään Suomen ylikulutuspäivää ensin kohti kesää ja vuosikymmenessä vuoden viimeiseen päivään. Tämä onnistuu uudistamalla Suomea Kolilla syksyllä 2009 annettujen kymmenen kohtuullisen vaatimuksen avulla.”

Verkostoon kuuluvat sanovat haluavansa elää hyvää ja täyttä elämää vuoden jokaisena päivänä rasittamatta muita ylikulutuksella.

