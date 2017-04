Lehtikuva/Attila Kisbenedek

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto vetoavat toimimaan Central European Universityn puolesta.

Unkarin hallitus ajaa kansainvälisistä protesteista huolimatta läpi lakimuutosta, jonka tarkoituksena on Budapestin keskustassa vuodesta 1991 asti toimineen maineikkaan Central European Universityn (CEU) sulkeminen.

Akavalaiset ammattiliitot Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto varoittavat, että hanke vaarantaa vakavasti akateemisen vapauden Unkarissa ja tieteen kansainvälisyyden ja riippumattomuuden Euroopassa.

Tapauksen tekee erityisen merkittäväksi se, että Unkari – toisin kuin eräät muut maat, joissa akateemista vapautta on viime aikoina loukattu – on Euroopan Unionin jäsenmaa, todetaan liittojen tiedotteessa.

CEU:ssa toivotaan, että Unkarin eurooppalaiset kumppanit pystyvät vakuuttamaan Unkarin hallituksen hankkeen haitallisuudesta ja sen aiheuttamasta peruuttamattomasta vahingosta maan maineelle.

Kysymys mielipiteenvapaudesta

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto kiittävät niitä suomalaisia poliitikkoja, kuten Alexander Stubbia ja Erkki Tuomiojaa, jotka ovat jo liittyneet vastalauseisiin CEU:n puolesta.

Liitot vetoavat, että myös muut poliitikot ja vaikuttajat nostavat tapauksen mahdollisimman näkyvästi esille hallitusten välisissä yhteyksissä sekä Euroopan parlamentissa, jossa Unkarin hallituspuolue Fidesz on suurimman parlamenttiryhmän Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsen.

Central European Universityn rehtori ja henkilökunta korostavat, että tapauksen vaikutukset voivat ulottua laajemmalle kuin yhteen yliopistoon. Unkarista ja CEU:sta voi muodostua esimerkki muille eurooppalaisille hallituksille, jotka haluavat hiljentää tai sulkea yliopistojaan.

Unkarissa on parhaillaan valmisteilla myös lakihanke, jonka tarkoituksena on voimakkaasti rajoittaa kansalaisjärjestöjen toimintaa. Pohjimmiltaan kyseessä on vapaan kansalaisyhteiskunnan sekä mielipiteen- ja ilmaisunvapauden tulevaisuus keskellä Euroopan Unionia.