Jussi Joentausta

Vasemmistolle lisäpaikka Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa Helsingissä tunnelma pysyi korkealla, vaikka puolueen kannatus laski ennakkoäänistä 0,7 prosenttiyksikköä kello 23 mennessä. 8,8 prosentin kuntavaalitulos on puolueen paras sitten vuoden 1992.

– Me teimme sen, puheenjohtaja Li Andersson sanoi.

– Voimme hyvillä mielin jo tuulettaa tulosta.

Hän muistutti siitä, että kahden viime vuoden aikana vasemmistoliittoon on tullut valtavasti uusia jäseniä ja näissä vaaleissa oli ennätysmäärä uusia ehdokkaita. Lisäksi saavutettiin vaalivoitto.

– Tästä lähtee uuden punavihreän vasemmiston nousu, hän hihkui.

Hän totesi myös että vaalitulos on suuri epäluottamuslause hallituksen politiikalle.

Jo ennen Anderssonin puhetta edellinen puolueen edellinen puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki ehti kiittää Anderssonia.

– Erittäin hyvä tulos. Lähes kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin eduskuntavaaleissa, hän sanoi.

– Hän onnistui erittäin hyvin kaikissa vaalitenteissä.

Lisäpaikkoja pääkaupunkiseudulle

Lisäpaikat ovat tulossa niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaalla. Vantaan valtuutettuna jatkava Minttu Sillanpää sanoo, että puolueen ehdokkaat ovat olleet aiempaa enemmän liikkeellä.

Vantaalla vasemmiston ryhmä kasvoi neljästä viiteen, Espoossa kahdesta kolmeen ja Helsingissä yhdeksästä kymmeneen.

– Olemme näkyneet esimerkiksi Länsi-Vantaalla ihan eri tavalla kuin aiemmissa vaaleissa, hän sanoo.

– Ja olemme voineet puhua meille tärkeistä asioista eli päiväkodeista, sosiaali- ja terveyskeskuksista, kouluista. Rasistinen öyhötys oli kokonaan poissa.

Uusia valtuutettuja

Helsingin uusia kaupunginvaltuutettuja ovat ainakin Mai Kivelä ja Suldaan Said Ahmed. Lähellä läpimenoa uusista on kirjoitushetkellä myös Petra Malin, Mia Haglund ja Vesa Korkkula.

– Ruusun aika alkaa Helsingissä nyt, sanoo Said Ahmed, 22, joka on tehnyt rasisminvastaista työtä jakamalla ruusuja kaupunkilaisille jo ennen kuntavaaliehdokkuuttaan.

Said Ahmed sanoo, että työ jatkuu heti maanantaina. Hän uskoo, että sai äänensä pääosin kantasuomalaisilta.

– Suomessa syntyneiltä ihmisiltä, jotka halusivat tukea työtäni rasismia vastaan, hän arvioi.

Hän korosti vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa, että kyse ei ole vain hänestä, vaan kansalaisliikkeestä. Hän sai tuekseen 140 hengen tukiryhmän.

– Sain liikkeelle porukkaa, jossa on paljon sellaisia, jotka eivät ole koskaan äänestäneet tai eivät ole äänestäneet vasemmistoa. Se merkitsee minulle erittäin paljon.

Said Ahmed oli vaalitaistelun aikana voimakkaan vihakampanjan kohde.

– Tulos näyttää, että viha kääntyi vihaajia vastaan, hän sanoo.

– Moni sanoi äänestävänsä minua, jotta heidän lapsensa voisivat elää rasismista vapaassa Helsingissä, jossa pormestarina voi olla minun näköiseni ihminen.

Hän iloitsee myös vasemmiston valtuustoryhmästä.

– On nuoria, on uusia ja on kokeneita.

Helsingin valtuustoryhmä näyttää muodostuvan historiallisen nuoreksi. Vanhin jäsen on nelikymppinen Veronika Honkasalo.