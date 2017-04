Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ääntenlaskenta kuntavaaleissa etenee poikkeuksellisen hitaasti. Yle julkaisi oman ennusteensa hieman ennen kello 22:ta. Ennuste on yleensä mukaillut lopputulosta hyvin, mutta nyt mukana on vain vähän suurten kaupunkien ääniä, joten epävarmuutta on normaalia enemmän.

Joka tapauksessa näyttää siltä, että kaikki hallituspuolueet ovat vaalien häviäjiä ja hallitusrintaman yhteiskannatus alenee lähes seitsemän prosenttiyksikköä. Ylen ennusteen mukaan vaalien suurhäviäjä on perussuomalaiset, joka on jäämässä 8,2 prosenttiin. Siinä olisi miinusta 4,1 prosenttiyksikköä.

Kokoomus on säilyttämässä suurimman kuntapuolueen paikkansa, mutta sen kannatus vuoden 2012 vaaleista on pudonnut 1,5 prosenttiyksikköä. Keskusta on 1,1 prosenttiyksikön alamäessä ja jäämässä kolmanneksi.

Muu oppositio paitsi SDP on menossa vaalivoittoon. Vihreille Yle ennustaa 13,6 prosenttia, mikä tietäisi yli viiden prosenttiyksikön voittoa. Vasemmistoliitolle Yle ennustaa 8,9 prosentin tulosta, jossa voittoa olisi 0,9 prosenttiyksikköä.

SDP olisi toiseksi suurin kuntapuolue 19,2 prosentilla, mutta sille on tulossa 0,4 prosenttiyksikön miinus.