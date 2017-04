Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen tuloksen perusteella vaalien voittajia ovat vihreät ja vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto sai ennakkoäänistä 9,5 prosenttia, mikä merkitsisi 1,5 prosenttiyksikön vaalivoittoa. Suuremman voiton on saamassa vain vihreät, joille ennakkoäänet lupailevat 1,7 prosenttiyksikön etenemistä.

– Tosi hyvältä tuntuu, kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Ylen haastattelussa.

Hän toivoi, että tulos tästä vielä nousee.

Vaalien suurin häviäjä on alkuillan tulosten perusteella perussuomalaiset. 8,2 prosentin tuloksessa on alamäkeä peräti 4,2 prosenttiyksikköä. Puheenjohtaja Timo Soini on asettanut siedettävän tuloksen alarajaksi 10 prosenttia.

Taistelu suurimman kuntapuolueen paikasta on ennakkoäänten perusteella auki. Johdossa on SDP 20,7 prosentilla, missä nousua on 1,1 prosenttiyksikköä. Keskusta ja kokoomus ovat lähes tasoissa 19,9 ja 19,8 prosentilla. Kokoomus olisi kuitenkin vaalien toiseksi suurin häviäjä, keskusta kuuluisi voittajiin. ku