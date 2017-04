Jussi Joentausta

Jännittynyt tunnelma vaihtui suoraan huutoon vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa ravintola LeBonkissa Helsingissä heti, kun kuultiin kuntavaalien ennakkoäänten tulos kahdeksalta.

9,5 prosentin kannatus ennakkoäänissä tarkoittaisi ensimmäistä vaalivoittoa vasemmistoliitolle kuntavaaleissa sitten vuoden 1992, jos se toteutuu lopullisessa tuloksessa.

Puoluesihteeri Joonas Leppänen arvioi ennen kuin tulos kerrottiin Ylellä, että viimeisen kampanjaviikon innostus ennustaa vähintään yhtä hyvää tulosta lopullisissa tuloksissa.

Toinen huutomyrsky tuli Helsingin tuloksesta, joka ennakkoäänissä on 11 prosenttia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ehti kehua porukkansa LeBonkissa jo ennen kuin ennakkoäänistä tiedettiin mitään.

ILMOITUS

Hän korosti olevansa ylpeä puolueensa ehdokkaista, joista noin 40 prosenttia ei ole aiemmin ollut ehdolla missään vaaleissa.

– Monet ovat sanoneet yllättyneensä siitä, kuinka lämpimän ja tukevan vastaanoton he ovat saaneet vasemmistoliitossa. Se on viesti, jonka haluamme välittää. Haluamme olla puolue, johon on helppo tulla.

Hän kehui myös kampanjaa.

– Monet ovat sanoneet, että koskaan ei ole vasemmistoliitossa ollut näin yhtenäinen iloinen tunnelma, hän sanoi.

– Ihmiset jotka käyttävät vapaa-aikansa kuntapolitiikkaan, ovat demokratian todellisia supersankareita.

Andersson kertoi kiertäneensä Helsingistä Rovaniemelle, Peräseinäjoen metsästysyhdistyksestä, vegaanitapahtumaan Jyväskylään.