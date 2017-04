Lehtikuva/Roni Rekomaa

Aika monet kuntavaaliehdokkaat ja puolueet ovat puhuneet vaalikampanjassaan ”elinvoimasta”. Jostakin kumman syystä termillä tarkoitetaan vain taloudellista toimeliaisuutta ja pk-yritystoiminnan tukemista. Enpä ole kuullut juuri kenenkään mainitsevan kulttuurielämää ”elinvoiman” yhteydessä.

Toki koulutuksen leikkaukset tuomitaan kautta linjan. Käytäntö näyttää, moniko valtuutettu käytännössä toimii siten kuin tuli luvattua.

Kulttuurielämän kukoistus ja monipuolisuus luovat ja tuovat elinvoimaa kuntiin. Tarkoitan nyt esimerkiksi kirjastolaitosta, pieniä(kin) sivukirjastoja ja lukusaleja, siis kirjallisuuden roolia ihmiselämässä.

Kun myös kulttuurielämä on pirstaloitunut eri hankkeisiin ja projekteihin, on tärkeää, että ymmärretään, kuinka tärkeää on tukea pieniäkin erilaisia tapahtumia ja festivaaleja leikkauksia vastaan. Pienikin hanke luo aktiivisuutta ja voi pelastaa nuoren siltä, että yhteiskunta heittää hänet raa’asti syrjään ”vain muutaman dollarin tähden”.

Pentti Stranius

Lieksa