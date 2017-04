All Over Press

Johtohenkilöt kamppailevat vallasta, eivät linjasta.

Frauke Petry contra Jörg Meuthen ja Alexander Gauland. Tämä kolmikko on äärioikeistolaisen AfD:n, Vaihtoehto Saksalle -puolueen, riitojen ytimessä. Petry, josta on tullut puolueen kasvot ulospäin, ja Meuthen ovat puheenjohtajakaksikko ja Gauland on varapuheenjohtaja.

Riidat ovat ensisijaisesti valtapoliittisia ja henkilöön käyviä, eivät puolueen poliittista linjaa koskevia. Ne ulottuvat paikallistasolle asti ja ovat kärjistyneet jopa käsirysyksi, kuten kävi Sachsen-Anhaltin osavaltion puoluekokouksessa.

Neljäs henkilö kiistojen keskellä on Thüringenin osavaltion puoluejohtaja Björn Höcke. Petryn aloitteesta puoluehallitus päätti käynnistää hänen erottamisensa puolueesta, jota taas Meuthen ja Gauland vastustavat.

Syynä on Höcken puhe Dresdenissä tammikuussa. Höcke sanoi saksalaisten olevan ”maailmassa ainut kansa, joka on istuttanut pääkaupunkinsa sydämeen häpeän muistomerkin”. Hän tarkoitti holokaustin muistomerkkiä. Lisäksi hän vaati 180 asteen käännöstä kansakunnan muistojen esille tuomisessa.

Höcken puhe herätti paheksunnan vyöryn. Petry sanoi hänen vahingoittavan puoluetta.

Kuitenkin AfD:n liittopäivävaaliohjelma vaatii samaa, supistamaan kansallissosialismin käsittelyä ja laajentamaan historian tarkastelua niin, että se sisältää myös ”positiivista identiteettiä vahvistavia näkökohtia Saksan historiasta”.

AfD pitää puoluekokouksen Kölnissä huhtikuussa. Ylimääräisenä harmina on Maritim-hotellin Höckelle julistama porttikielto, jonka perusteena on juuri Dresdenin puhe. Höcke on valittu puoluekokousedustajaksi.