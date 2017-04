IPS/Patrick Burnett

Hallitus auttoi poistamalla maissin ja vehnän vientiverot.

Argentiinan talous räpiköi yhä taantumassa, mutta maataloudesta toivotaan sen pelastajaa. Valtion tukitoimien ansiosta tärkeimmistä viljelykasveista – soijasta, vehnästä ja maissista – odotetaan ennätyssatoja.

– Maata viljelevät argentiinalaiset pystyvät valloittamaan maailman supermarketit, vakuuttaa keskustaoikeistolainen presidentti Mauricio Macri.

Tultuaan valtaan joulukuussa 2015 hän ajoi läpi merkittävät maataloutta tukevat päätökset. Maissilta ja vehnältä poistettiin 20:n ja 23:n prosentin vientiverot ja soijan vientivero laskettiin 35:stä 30 prosenttiin.

Maataloustuotteiden kansainvälinen hintataso on laskenut loistovuosista, mutta tuotantokustannukset ovat nousseet.

Macrin mukaan tuloksena on ollut se, että erilaisten maatalouskoneiden myynti kasvoi viime vuonna 25–80 prosenttia ja odotettavissa on 130 miljoonan tonnin ennätyssato.

Kolmannes työpaikoista

Maatalouden osuus 43 miljoonan asukkaan Argentiinan kansantuotteesta on 13 prosenttia, ja se tarjoaa suoraan tai välillisesti kolmanneksen työpaikoista.

Argentiinan tärkeimmät viljelykasvit ovat perinteisesti olleet maissi ja vehnä. Soija ajoi niiden ohi, kun geenimuunneltujen siementen käyttö sallittiin vuonna 1996. Nyt soijalla on yli puolet peltoalasta.

Kuluvalla kaudella soijan viljelyala on kuitenkin kutistunut 20,2 miljoonasta hehtaarista 19,2 miljoonaan, koska vehnän ja maissin kasvatusta on lisätty vientiverojen poistuttua. Maissilla on nyt 4,9 miljoonaa hehtaaria ja vehnällä 5,8.

Argentiinan kansantuote kutistui viime vuonna 2,3 prosenttia, eikä merkittävää elpymistä ole näköpiirissä tällekään vuodelle. Maatalouden vaikutuksia odotetaan mielenkiinnolla.

– Vaikutus on myönteinen. Hyvä sato nostaa maataloustuotteiden viennin ennätyslukemiin. Se kattaa 35–40 prosenttia viennistä ja tuo valtiolle yli neljän miljardia euron verotulot, analyytikko Gustavo López konsulttiyritys Agritrendistä arvioi.

Ei auta kaupunkilaisia

Suorakylvöä harjoittavien viljelijöiden yhdistyksen puheenjohtaja Pedro Vigneau kiittelee sitä, että soijan yksipuolinen valta-asema heikkenee uusien veropäätösten ansiosta ja vehnän sekä maissin viljely kannattaa taas.

– Se lisää mahdollisuuksia vuoroviljelyyn ja parantaa maata. Kannamme huolta ympäristöstä, hän vakuuttaa.

Agro-Tecein konsultti Sebastián Olivero toppuuttelee liikaa innostusta.

– Maataloustuotteiden kansainvälinen hintataso on laskenut loistovuosista, mutta tuotantokustannukset ovat nousseet.

Argentiinan peso on jatkanut heikentymistään Yhdysvaltain dollariin nähden ja inflaatio ylti 40 prosenttiin viime vuonna.

– Argentiinalaisista 70 prosenttia asuu kaupungeissa eikä hyödy maatalouden kasvusta, entinen keskuspankin pääjohtaja ja oppositiopoliitikko Aldo Pignanelli huomauttaa.

