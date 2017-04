Lehtikuva/Emmi Korhonen

Tämän lehden ilmestyessä Veikkausliiga on ehtinyt jo muutaman ottelun voimin pyörähtää käyntiin. Johan tätä on koko pitkä talvi ehditty odottaakin! Ykkönen ja Kakkonen käynnistyvät vasta muutaman viikon päästä, joten nyt ehtii mukavasti keskittyä korkeimman sarjatason voimasuhteiden ruotimiseen.

Veikkausliigan sarjaennakoiden kirjoittaminen on viime vuosina ollut yhdeltä keskeiseltä osaltaan huomattavan kaavamaista: Klubia kuuluu veikata mestariksi, enkä voi tehdä poikkeusta nytkään. Joukkue nappasi cupin välierässä viime viikonloppuna rutiinivoiton Ilveksestä, ja vaikkei joukkueen peli näyttänyt mitenkään loistokkaalta saati ylivertaiselta, oli niukka 1–0-tulos osoitus joukkueen tahdonvoimasta. Jos selvästi huononakin päivänä HJK pystyy niistämään voiton mitalisuosikista tämän kotihallissa, ei joukkuetta parane väheksyä.

Klubin pelin sielu ja sydän on edelleen Atomu Tanaka, yksi liigan parhaista pelaajista. Atom on paitsi hyvä maalintekijä, myös taitava rakentamaan peliä. Itse olen vilpittömän innoissani nuoren ja lahjakkaan Moshtagh ”Mosa” Yaghoubin paluusta Suomeen ja Klubin raitapaitaan. Maajoukkuedebyyttinsä Huuhkajissa vastikään tehnyt keskikentän taituri hukkasi pari vuotta epäonnistuneiden ulkomaan seuravalintojen vuoksi, mutta jo otteet karsintamaaottelussa Turkkia vastaan paljastivat, etteivät miehen pelitaidot ole reissussa kadonneet mihinkään. Povaan tästä kaudesta Mosan todellista läpimurtoa suomifutiksen eliittiin.

Keskikentän taituri Moshtagh Yaghoubi hukkasi pari vuotta ulkomailla.

Klubi on hallinnut Suomen kenttiä viime vuosina suvereenisti, ja vuosina 2009–2014 joukkue voitti kuusi mestaruutta putkeen. Joko nyt olisi SJK:n ja IFK Maarianhaminan mestaruusvuosien jälkeen taas Klubin vuoro ja paluu normaaliin päiväjärjestykseen?

Klubin takana on tasaista. Viime kauden mestari IFK Mariehamn on edelleen vahva, eikä Leicester-ilmiötä, lähes loputonta mestaruuskrapulaa, ole odotettavissa. Ennen viime kautta monet povasivat Tampereen Ilveksen palaavan sukkana takaisin Ykköseen, vaan toisin kävi: asiantuntijapiirien yllätykseksi keltapaidat kamppailivat aivan sarjan loppuun asti peräti mitaleista. Tällä kaudella joukkue ei enää pääse yllättämään, vaan moni ennustaa kissapetojen yltävän palkintosijojen tuntumaan. Vikkelän laiturin Mikael Soisalon siirtyminen Middlesboroughiin tuntuu, mutta junnumaajoukkueissa kannuksia hankkineesta Eero Tammisesta on kasvamassa laadukas korvaaja. Ja kun keskikentän suvereenit hallitsijat Reuben Ayarna ja lisänimen ”Taikuri” viime kaudella saanut fanien suosikki Emile Paul Tendeng jatkavat joukkueessa, eivät haaveet europelipaikoista ole haihattelua.

Jos on liigan terävimmän kärjen ennakointi kaavamaista, ovat futisniilot olleet myös tulevan kauden häntäpään valvojasta yksimielisiä: nousijajoukkue JJK:n eväät katsotaan liian heppoisiksi pääsarjaan. Joukkueessa on toki männävuosilta tuttuja ihan laadukkaita pelaajia kuten vaikka Tommi Kari tai Tomi Petrescu, mutta he eivät ole enää nuoruutensa vireessä.

Toiseksi putoajakandidaatiksi nimeän PS Kemin. ”Kemingrad” ilahdutti viime kauden alussa yllättävän reippailla otteillaan, mutta kausi oli sittenkin liian pitkä nousijalle ja meno hyytyi rajusti loppua kohden. SJK:hon kesken viime kauden siirtyneelle Billy Ionsille ei ole vieläkään löytynyt kunnollista korvaajaa, ja joukkue on muutenkin uusiutunut rajusti.

Viime kauden Veikkausliiga oli huikean jännittävä aivan loppumetreille asti, ja voi olla, ettei samanlaista trilleriä nyt alkaneella kaudella koeta. Kiinnostavia otteluita ja suurta urheilujuhlan tuntua saamme silti varmasti kokea. Ja koska futis on parasta paikan päällä, menkää hyvät ihmiset ja täyttäkää katsomot nyt, kun kerran voitte.

Vakiorivillä palloillaan kotimaisen kauden alkamisesta huolimatta vielä tovi sumusaarilla. Viikon varmin varma löytyy heti ykköskohteesta, jossa Mestarien Liiga -paikassa kiinni oleva Manchester City saa kotonaan vastaansa Hullin. Tämän vuoden Mestarien Liigasta nolosti Monacolle tippuneella kotijoukkueella ei ole varaa häviöihin, mikäli haluavat ensi kaudellakin sieniliigaa pelata. Siispä ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 8.4. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2(X), 1, 1, 1(X), 2, 1(X), 1, 2, 1(X), 1, 1(2), 1(2).

Viikon väite: Turun Interiin täksi kaudeksi paluun tekevä Timo Furuholm vihjaa Urheilusanomien haastattelussa, että politiikka saattaisi kiinnostaa. Hyppääkö viime eduskuntavaaleissa Li Anderssonin joukkueessa pelannut pallotaituri ensi kierroksella itse kentälle?