Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Äänestysaktiivisuus yhteinen huolenaihe.

Aikaa vaalihuoneistojen avautumiseen lasketaan jo tunneissa. Ylikierroksilla painavat puolueiden vaalikoneistot ja ehdokkaat alkavat olla maitohapoilla ja uupumisen merkit ovat näkyvissä.

– Nauru alkaa mennä aikamoiseksi hörinäksi, kuvailee oman puoluetoimistonsa tunnelmia perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Kuntavaaleissa on annettu ennakkoon yli 1 157 000 ääntä, mikä on 26,3 prosenttia äänioikeutetuista. Vuonna 2012 ennakkoäänestysprosentti oli on 24,7.

Kaikkiaan viime kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli 58,3 prosenttia.

Kokoomuksen puoluesihteerin Janne Pesosen mielestä ennakkoäänistä ei voi lukea suoraan vaaliaktiivisuuden nousua. Ennakkoon äänestämisen suosio on lisääntynyt vaali vaalilta, Pesonen muistuttaa.

– Toivon korkeaa äänestysaktiivisuutta, mutta pelkään sen jäävän 57 – 58 prosentin vaiheille.

Nousujohteista kannatusta



Pesonen kertoo olevansa luottavaisella mielellä puolueensa vaalimenestyksen suhteen.

– Muut puolueet ovat nostaneet ykkösteemakseen soten valinnanvapauden meidän agendaltamme. Meille tämä sopii oikein hyvin.

Pesosen mukaan kokoomuksen viesti tuntuu menevän perille ja se näkyy nousujohteisina kannatuslukuina mielipidemittauksissa.

Viime kuntavaaleissa kokoomus oli suurin puolue 21,9 prosentin kannatuksella. Se on kova pohjaluku näihin vaaleihin.

Kun Pesonen tuli puoluesihteeriksi puoli vuotta sitten puolueen gallup-kannatus oli 16 prosentin luokkaa.

– Olen tyytyväinen, jos kokoomus on vaaleissa ykkössijalla ja kannatus on lähellä 20 prosenttia tai yli.

Uutta virtaa”



Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen luottaa äänestysaktiivisuuden nousevan 60 prosentin vaiheille, jopa ylikin.

– Ennakkoäänestys on ollut aktiivisempaa kuin aikaisemmin.

Viime kuntavaaleissa vasemmistoliitto sai 8 prosentin kannatuksen. Puoluesihteeri on varma, että nyt on nousun paikka.

– Kentällä on erittäin hyvä meininki. Puolueen jäsenmäärä on kasvussa ja meillä on paljon uutta virtaa.

Vasemmistoliitto on pitänyt kampanjoinnissa esillä sote-uudistusta ja pitää myös vaalikamppailun loppusuoralla. Soteen kiteytyy paljon vasemmistoliitolle läheisiä näkökulmia, Leppänen sanoo.

– On yritetty väittää, etteivät nämä ole sote-vaalit, koska sote siirtyy maakuntiin. Sote-sotku on kuitenkin parhaillaan käynnissä ja siksi siitä pitää puhua.

”Suurimmaksi kuntapuolueeksi”



SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm oli aamuseitsemältä availemassa vaalitelttaa Helsingin Narinkkatorilta.

– Työtä on tehty hartiavoimin ja loppuspurtti menossa.

Neljä vuotta sitten kuntavaaleissa SDP oli 19,6 prosentin kannatuksella toiseksi suurin kuntapuolue kokoomuksen jälkeen.

Viime eduskuntavaaleissa puolue oli aallonpohjassa 16,5 prosentin kannatuksellaan. Nyt SDP tavoittelee suurimman kuntapuoleen paikkaa ja yli 20 prosentin kannatusta.

– Tilanne on tasainen ja tiukka. Jokaisella äänellä on merkitystä. Kysymys on nyt siitä lähteekö väki liikkeelle.

Ennakkoäänestys antoi Rönnholmille uskoa, että äänestysaktiivisuus voisi nousta yli 60 prosentin.

”Historiallista”



– Ihan mieletön pöhinä, kehuu vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen.

Vihreät lähtevät vaaleihin suuremmalla ehdokasmäärällä kuin koskaan aikaisemmin ja mielipidemittaukset lupailevat puolueelle mainiota vaalitulosta.

Viime kuntavaaleissa vihreiden kannatus oli 8,5 prosenttia. Nyt mielipidetiedustelut lupaavat kovia, noin 12 prosentin kannatuslukuja.

– Tämä on historiallista. Viime eduskuntavaaleista lähtien kannatuslukemat ovat olleet yli 10 prosentin. Tällaista ei ole ennen nähty.

Miettisen mukaan vihreiden ehdokkaat saavat kaikkein eniten palautetta koulutuskysymyksistä, joka sattuu olemaan myös puolueen kärkiteema näissä vaaleissa.

Sote ei Miettisen kokemusten perusteella ole niinkään kansan huulilla.

– Sote-uudistus on muuttunut ihmisille etäiseksi ja hallinnolliseksi jutuksi, abstraktiksi ja kummalliseksi. Harva jaksaa seurata, vaikka kysymys onkin ihmisten peruspalveluista.

Miettinen pitää ennakkoäänestyslukuja positiivisena signaalina ja luottaa äänestysaktiivisuuden nousevan 60 prosentin tuntumaan.

– Luotan, että ennakkoäänestyksen aktiivisuus kantaa myös vaalipäivään. Hallituksen politiikka saa ihmisiä aktivoitumaan. Tosi moni on huolissaan.

”Sähköä ilmassa”



Keskusta nousi viime eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi 21,1 prosentin kannatuksella. Vuoden 2012 kuntavaaleissa puolue jäi kolmanneksi 18,7 prosentilla. Samansuuruista kannatusta lupailevat mielipidemittaukset nytkin.

– Tässä ollaan kaikki kolme puoluetta rinta rinnan loppusuoralla. Tämä viikko ratkaisee kaiken, sanoo keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska.

Tulevana vaaliviikonloppuna keskustalla on ympäri maata yli 300 tilaisuutta.

– Ilmassa on sähköä. Mediat ovat nostaneet kiitettävästi kuntavaaleja esille ja se auttanut on puolueita vaalityössä.

Ovaska ei luota ennakkoäänestyksen aktiivisuuteen. Se ei kerro vielä varsinaisesta vaalipäivästä.

– Toivotaan, että äänestysaktiivisuus nousee, vaikka ei siitä ole vielä suuria merkkejä näkyvissä. Uskon, että se voisi prosentin verran nousta viimekertaisesta.

Pullaa vai pannukakku



– Kauhea vauhti on päällä. Sunnuntaina sen näkee, tuliko pullaa vai pannukakku, sanoo perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo

Puoluesihteeri vakuuttaa, että perussuomalaisilla on vielä uusia paukkuja loppukirin varalle.

– Mikä se sellainen kampanja on, joka ei varustaudu kaikkeen mahdolliseen. Ihan varmasti perussuomalaisista kuuluu vielä viikonloppuun mennessä.

Viime kuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus oli 12,3. Siihenkin oltiin tyytyväisiä, vaikka kannatuslukemat jäivät kauas kuuluisasta jytkystä.

– Me verrataan tulosta aina edellisiin vastaaviin vaaleihin.

Nytkään ei tavoitella kuuta taivaalta, mutta hyvää tulosta kuitenkin.

Puoluesihteerin mukaan perussuomalaisia on rasittanut hallitustaival, josta on seurannut gallupien kyykkäys. Nyt kuitenkin mielipidemittaukset ovat nostaneet puolueen suosion sentään 10 prosentin paremmalle puolelle.

– Voi tulla vielä ihan mielenkiintoinen sunnuntaipäivä. Meidän kenttä on sellainen juna, että se kun lähtee liikkeelle, niin sehän menee.

– Nyt olisi oleellista saada vaalipäivänä ne ukonrohnakkeet ylös sieltä sohvalta ja äänestämään.

Slunga-Poutsalo toivoo äänestysaktiivisuuden nousevan yli 60 prosentin, mutta myöntää olevansa hieman epäileväinen.

– Se olisi hyvä asia kaikille puolueille ja demokratialle. Laskevat äänestysprosentit ovat todella huolestuttavia.