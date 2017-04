Jarno Mela

Käynnissä olevan kuntavaalikampanjan aikana ehdokkaisiin on kohdistunut ennätysmäärä uhkailua ja vihapuhetta. Viimeksi asiasta uutisoitiin Helsingin Sanomissa keskiviikkona.

Uhkailu on kohdistunut erityisesti maahanmuuttaja- ja naisehdokkaisiin ja on sisältänyt muun muassa tappo- ja raiskausuhkauksia. Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed kertoo lehdessä saaneensa solvauksia tyyliin ”olet tilannut kuolemasi, sinun kaulaasi pitäisi laittaa rasvattu köysi” tai että ”tullaan repimään sun päältä leijonakoru”.

Helsingin Vasemmisto haastoi keskiviikkona kaikki puolueet tuomitsemaan uhkailun. Järjestö on huolissaan uhkailun vaikutuksesta demokratian toteutumiselle.

– Miten voi olettaa kaikkien saavan äänensä kuuluviin, jos toisten pitää koko ajan pelätä esiintymistä julkisessa tilassa? kysyy Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Petra Malin.

– On todella surullista, jos maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat eivät enää uskalla lähteä yksin kampanjoimaan kadulle.

Helsingin Vasemmiston mielestä puolueiden yhteisvetoomus kampanjarauhan puolesta voisi rauhoittaa tilannetta.

– Demokratiassa eri näkemykset kohtaavat. Kritiikkiä tulee voida esittää, mutta asiallisesti. Kaikkien pitää voida kampanjoida ilman pelkoa väkivallasta, Petra Malin sanoo.