MEP Merja Kyllönen (vas) painottaa sanktioita autoalan yritysten päästöjen valvonnassa.

Komissio ja Euroopan unionin jäsenmaat ovat olleet tietoisia jo kymmenen vuotta sitten siitä, että dieselajoneuvon todellisissa ajo-olosuhteissa synnyttämät typen oksidien päästöt eroavat merkittävästi laboratoriotestituloksista.

Tiistaina hyväksytyissä suosituksissa mepit vaativat nopeaa toimintaa uusien autojen tarkastuksien laadun parantamiseksi.

MEP Merja Kyllösen mukaan autoteollisuuden päästöhuijaus olisi ollut mahdotonta, jos komissio ja kansalliset parlamentit olisivat toimineet lakien mukaan. Tämä tuli ilmi autoalan päästömittausten tutkintavaliokunnan (EMIS) työssä.

Liikenteen päästöihin kuolee enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa.

– Kun huijaus paljastui, siihen ei puututtu, koska autoteollisuuden lobbarit uhkasivat työpaikkojen menetyksillä. Minkä autoteollisuus voitti lobbauksella, sen maksavat ihmiset, jotka sairastuvat ilmansaasteiden vaikutuksesta, sanoi Kyllönen tänään Strasbourgissa parlamentin täysistunnossa.

– Liikenteen päästöihin kuolee enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa ja silti on vaiettu, hän muistuttaa.

”Kukaan ei tiedä todellisia liikenteen päästöjä”

Hän painottaa inhimillisten ja taloudellisten menetysten suuruutta. Esiin piirtyvä kuva ei ole kaunis: syyskuussa 2015 esiin tullut Volkswagenin skandaali oli vain osa isompaa koko autoteollisuutta koskevaa ongelmaa.

Dieselautojen typen oksidien päästöt olivat testeissä huomattavasti pienemmät kuin normaaliajossa tien päällä.

– Pelottavin ajatus tämän tutkinnan jälkeen on kuitenkin se, että liikenteen todellisia päästöjä ei tällä hetkellä pysty arvioimaan luotettavasti kukaan. Vaikka Euroopan komissiossa on parhaillaan kehitteillä ajonaikaisia todellisia päästöjä mittaavat testit, on vastamäki ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta edelleen jyrkkä.

Kyllösen mukaan on erikoista, että tyyppihyväksyntälainsäädännön käsittelyssä ei haluttu asettaa minkäänlaisia sanktioita.

– Kun kansalainen tekee rikkeen, häntä rangaistaan, mutta kun suurteollisuus tai jäsenmaat jättävät lait noudattamatta heitä kohdellaan silkkihansikkain.