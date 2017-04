Hylättyjen toimeentulotukihakemusten määrä on kovassa kasvussa

Lähes 52 000 toimeentulotukihakemusta hylättiin helmikuussa.

Hylättyjen toimeentulotukihakemusten osuus on ollut nousussa alkuvuodesta. Kelan mukaan hakemuksia hylättiin tammikuussa reilu neljännes eli 25,8 prosenttia. Helmi-maaliskuussa hylättyjen hakemusten määrä on noussut kolmannekseen.

Hylättyjä hakemuksia oli tammikuussa 31 300, helmikuussa yli 42 200 ja lähes 52 000. Hylättyjen hakemusten määrä ja osuus on kasvussa. Uusista hakemuksista 66 prosenttia sai myönteisen päätöksen eli perustoimeentulotukea myönnettiin.

Tulot ylittävät rajat

Uusista hakemuksista 66 prosenttia sai myönteisen päätöksen eli perustoimeentulotukea myönnettiin.

Valtaosa kielteisistä päätöksistä johtuu liian suurista tuloista, jolloin toimeentulotukeen ei ole oikeutta. Kela myöntää toimeentulotuen perusosan ja kunnat voivat myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea, vaikka tulot ylittäisivät rajat.

Toiseksi yleisin syy kielteiseen päätökseen on se, ettei tarvittavia lisäselvityksiä tai liitteitä ole toimitettu määräajassa. Osa kielteisistäkin päätöksistä muuttuu myönteisiksi, kun asiakas toimittaa jälkikäteen esimerkiksi sähkölaskun.

Liitteiden puuttuminen pidentää käsittelyaikaa. Lakisääteinen seitsemän päivän käsittelyaika alkaa juosta uudestaan, jos asiakas syystä tai toisesta joutuu täydentämään hakemustaan. Myöskään hakemuksen jättöpäivää ei lueta mukaan.

ILMOITUS

Huhtikuussa ruuhkat hellittävät?



Toimeentulotukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa alkuvuodesta. Hakemusten käsittely on ylittänyt lakisääteisen rajan. Viime viikolla käsittelyaika oli keskimäärin 8,6 päivää.

Lakisääteinen seitsemän päivän käsittelyaika toteutuu Kelan mukaan Pohjoisessa vakuutuspiirissä ja Läntisessä vakuutuspiirissä. Keskimääräinen käsittelyaika on näissäkin vakuutuspiireissä laskennallisesti seitsemän työpäivää tai enemmän, koska vakuutuspiireissä käsitellään myös muiden vakuutuspiirien hakemuksia.

Maksusitoumuksia ruokaan on annettu 1 500. Kiireellisissä tilanteissa maksusitoumuksen on voinut saada samana päivänä. Lääkemaksusitoumuksia apteekkeihin on annettu 470 000.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on pyytänyt anteeksi asiakkailta, joiden tukihakemusta ei ole käsitelty ajoissa. Kela vakuuttaa ruuhkien helpottuvan huhtikuun aikana.