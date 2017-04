Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Suomalaisten työntekijöiden lakkoherkkyys on myytti

Eniten työtaisteluissa menetetään työpäiviä Tanskassa, Ranskassa ja Kanadassa.

Suomessa elää sitkeänä käsitys siitä, että maassa on paljon lakkoja. SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholmin mukaan tilastot kertovat myytin lakkoherkästä maasta kuitenkin kumoutuvan.

Käsitys Suomesta poikkeuksellisen lakkoherkkänä maana elää sitkeästi, vaikka 1990-luvun laman jälkeen työtaistelujen määrä on romahtanut. Vielä 1980-luvulla työtaisteluja oli keskimäärin 1 360 vuodessa. Vuosina 2000–2009 työtaistelujen määrä putosi keskimäärin 124 vuodessa.

Pohjoismaisessa vertailussa Tanska on omassa luokassaan keskimäärin yli 500 työtaistelulla vuosina 2000–2015. Suomi on kakkonen keskimäärin 128 työtaistelulla. Ruotsi ja Norja poikkeavat selvästi, sillä näissä maissa on 8–9 työtaistelua vuosittain.

Väärä käsitys Suomesta poikkeuksellisen lakkoherkkänä maana elää sitkeästi.

– Tanskassa kuten Suomessakin tilastoidaan myös pienet ja lyhyet työtaistelut, Bergholm huomauttaa.

OECD-maiden vertailussa Suomi sijoittuu keskikastiin. Eniten työtaisteluissa menetetään työpäiviä Tanskassa, Ranskassa ja Kanadassa.

– Toisin kuin mediassa usein väitetään, työmarkkinaratkaisut ja työehtosopimukset ovat taanneet kuluneen kymmenen vuoden aikana pohjoismaisessa ja kansainvälisessä vertailussa meille hyvän työrauhan, Bergholm toteaa.

Hän on kirjoittanut työtaisteluista huomenna tiistaina julkistettavaan työelämän myyttejä käsittelevään kirjaan Työelämän myytit ja todellisuus.