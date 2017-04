Varsinkin tänä keväänä on tuttu näky kaupungin kaduilla, että on kuoppa kuopan vieressä. Tämä johtuu paljolti siitä, että lämpötila on sahannut edestakaisin, välillä satanut vettä ja taas pakastanut.

Kuoppien korjaaminen on yksinkertaista: uutta asfalttia tai korjausainetta kuoppiin ja sorakaduille uutta soraa. Tiemestarin työntekijöillä on ollut haasteellinen talvi takana sääilmiöiden vaihdellessa suuresti.

Katujen pinnan alla ovat vesi-, viemäri- ja sadevesiputket, jotka ovat paikoitellen surkeassa kunnossa . Vaasalla on näistä korjausvelkaa yhteensä noin 100 miljoonaa euroa, ja niiden korjaamiseksi käytetään noin viisi miljoonaa euroa vuosittain. Kaupungin keskustassa sijaitsevat putket ovat pääosin saneeraamatta eli aikamoinen pommi odottaa.

Vaasan Vesi on liikelaitos joka rahoittaa toimintansa asiakkailtaan keräämillä maksuilla josta se tulouttaa yli 1,4 miljoonaa euroa kaupungin kassaan. Summa voitaisiin poistaa väliaikaisesti, jotta pääsimme korjausvelassa alaspäin.

Heikki Mustonen

Vaasa