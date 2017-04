Palkansaajille on tarjolla nollatoleranssi palkankorotusten suhteen, ja kikyn piirissä olevat työntekijät joutuvat periaatteessa alentamaan palkkojaan. Moni eläkeläinen joutuu pohtimaan SVS-korvausten omavastuun suhteen, ostaako leipää vai lääkkeitä, kun asuakin jossakin pitäisi. Tarjolla on siis niukkuutta, jos kaikille edes sitä.

Tampereella valtuusto on ratkaissut osallistumisensa taloustalkoisiin siten, että he nostavat palkkioitaan. Ylimielinen, vuorovaikutustaidoton, ihmisestä etääntynyt valtakoalitio on kaikessa mielivallan hurmassaan näin päättänyt. Pormestarille luottamustoimesta 15 000 euroa, apulaispormestareille yli 10 prosentin korotus ja valtuutetuille korotus kokouspalkkioihin on jotakin, mikä ei mahdu tavallisen ihmisen moraalikäsitykseen tai oikeustajuun.

Ajankohta minkäänlaisille korotuksille on väärä ja osoittaa täydellistä ylimielisyyttä ja harkintakyvyn puutetta. Tampereella vallitsee päätöksenteossa täydellinen keskiaikainen pimeys, asiat eivät ole kenenkään hallinnassa, eikä kukaan tiedä mihin tämä tie lopulta johtaa. Veloille kun tulee aina myös maksun aika, se on ainoa varma asia.

Tapani Telenius

Tampere