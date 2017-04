Sirpa Koskinen

Tampereella vasemmistoliitto toppuuttelee maanalaisen eritasoliittymän rakentamista Rantaväylän tunneliin.

Apulaispormestari Mikko Aaltosen mukaan on kyseenalaista, onko Tampereella mitään liikennekaaosta tai kovia ruuhkia. Hän viittaa tuoreeseen TomTom Traffic Index -ruuhkaraporttiin, jonka mukaan Tampere on yhä vertailukaupungeista Pohjoismaiden ruuhkattomin.

Suomalaiskaupungeista vertailussa oli mukana Tampereen lisäksi Helsinki ja Turku. Helsingissä ruuhkien vaikutus oli 27 minuuttia, Turussa 20 minuuttia ja Tampereella vain noin puolet Helsingistä eli 13 minuuttia.

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokous käsitteli parisen viikkoa sitten maanalaisen eritasoliittymän ja Kunkun parkin suunnittelun ja toteutuksen valmistelun käynnistämistä. Käynnistämisestä päätettiin äänin 9-2.

Tampere on Pohjoismaiden ruuhkattomin kaupunki.

Vasemmistoliiton edustaja Sirkkaliisa Virtanen kannatti vihreiden tekemää muutosesitystä, jossa suunnittelun tarpeellisuus olisi arvioitu vasta sitten kun rantatunneli maanpäällisine liittymineen on kokonaan valmis.

Vasemmisto vastusti

Jos Näsinkallion eritasoliittymä rakennetaan, on Aaltosen mukaan vaarana, että autojonot seisovat Hämeenpuistossa, jossa on osin vain yksi kaista suuntaansa käytössä.

Aaltonen ihmetteleekin, miksi rantatunnelin eritasoliittymä tuodaan kiireellä juuri vaalien alla valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kun rantatunnelista lähdettiin aikanaan päättämään, kyseinen liittymä jätettiin pois.

– Jos näin ei olisi tehty, rantatunnelin kustannukset olisivat nousseet 200 miljoonaan euroon, jolloin kokoomuksenkaan valtuustoryhmä ei ehkä olisi hyväksynyt tunnelia.

Nyt kokoomus sanoo Aaltosen mukaan, että aikoinaan jo sovittiin, että liittymä tehdään jälkikäteen.

– Ainakaan vasemmisto ei tämmöistä ollut sopimassa. Me vastustimme rantatunnelia kokonaisuudessaan, hän lisää.

Aaltonen kysyykin, saataisiinko eritasoliittymän rahasummalla enemmän sujuvuutta liikenteeseen, jos se sijoitettaisiin joukkoliikenteeseen.

Asuntoja nousee vauhdilla

Tampereella on menossa myös asuntorakentamisen buumi. Tosin rantatunnelin vapauttamalle tonttimaalle Näsijärven rantaan nousee enimmäkseen kalliita asuntoja.

– Sinne on varattu tilaa myös vuokra-asuntotuotannolle, kuten vasemmisto esittikin, mutta tuskin nekään ovat mitään kovin edullisia vuokra-asuntoja, Aaltonen sanoo.

Oleellisinta kuitenkin on hänen mukaansa se, että rakentamishankkeet tuovat työllisyyttä kaupunkiin.

Asuntoja Tampereelle tarvitaankin. Pelkästään viime vuonna kaupunkiin tuli 3 000 uutta asukasta.

Kaikesta positiivista kehityksestä huolimatta Tampere kärsii yhä korkeasta työttömyydestä.

– Se tarkoittaa myös kunnallisten terveyspalvelujen merkittävää kasvua. Ja pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat erilaisia työllistämis- ja tukitoimia, Aaltonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Tampereen työpaikkaomavaraisuus on 120 prosenttia, kun se naapurikunnissa on 50 prosentin paikkeilla.

– Naapurikunnista, joista käydään täällä töissä, on alhainen työttömyys, ja me kannamme koko seudun työttömyydestä sosiaalisen vastuun.

Allianssissa ollaan ”samassa veneessä”



– Meidän kokemuksen perusteella voin suositella allianssimallia Raide-Jokerin ja länsimetron jatkorakentamiseen, sanoo Tampereen kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nurminen.

Tampereen etuajassa valmistunutta rantatunnelia on kiitelty ahkerasti. Allianssimallin vahvuudeksi Nurminen nimeää sen, että kaikki hankkeen osapuolet ovat siinä ”samassa veneessä”.

– Tavoite on yhteinen. Jos onnistutaan, niin kaikki siitä hyötyvät, ja jos epäonnistutaan, kaikki kärsivät. Ja vastaan tulevia haasteita ratkotaan yhdessä.

Allianssimallissa ”samassa veneessä” ollaan jo hankkeen kehitysvaiheessa. Tarkat suunnitelmat, tavoitehinta ja budjetti tehdään yhdessä. Näin tulee vähemmän yllätyksiä myöhemmin.

Allianssia on kritisoitu siitä, että hankkeen budjetin laadinnassa suurin kustannusosaamisvastuu on urakoitsijalla ja vaarana siten liian löysä budjettiraami. Tähän on Nurmisen mukaan varauduttu arvioituttamalla kustannuksia ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja tekemällä sisäisiä kilpailutuksia.

Rantatunneli maksaa 198–199 miljoonaa euroa. Maanalaisen eritasoliittymän kustannuksista hän antaa karkean arvion: noin 30 miljoonaa euroa.

Alkuperäinen budjetti rantatunnelille oli 185 miljoonaa. Summa ylittyy Nurmisen mukaan työn aikana tehtyjen laajuusmuutoksien kuten liittymäjärjestelyjen vuoksi. Yllätyksenä tuli pilaantuneet maat, joista syntyi reilu viiden miljoonan ylimääräinen kustannus.

Maanpäälliset liittymät valmistuvat alkusyksystä.

Raitiotie seuraavaksi



Liikennerakentaminen jatkuu Tampereella. Raitiovaunutien rakentaminen on jo alkanut. Siihenkin allianssimalli sopii Nurmisen mukaan hyvin.

– Raitiotietä rakennetaan vuosikausia keskellä kaupunkia, jolloin toimintaympäristö muuttuu eikä kaikkia vastaan tulevia asioita voi tietää etukäteen. Mutta kun on yhteinen tavoite, ratkai-suakin pystytään hakemaan paremmin yhdessä. Ei tarvitse miettiä, mikä on lisätyötä, mikä ei.

Raitiotie ja vaunut maksavat noin 400 miljoonaa euroa.

Raitiotien infra maksaa jo päätetyillä ykkösvaiheen reiteillä keskustasta Hervantaan ja Taysin sairaala-alueelle 238 miljoonaa euroa. Kakkosvaiheessa raitiotietä rakennetaan Lielahteen ja Lentävänniemeen. Reittivaihtoehdoista riippuen kakkosvaiheen hintahaarukka on 45-60 miljoonaa euroa. Vaunuhankinta on vajaat 100 miljoonaa.