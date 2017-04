Sirpa Koskinen

– Meidän kokemuksen perusteella voin suositella allianssimallia Raide-Jokerin ja länsimetron jatkorakentamiseen, sanoo Tampereen kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nurminen.

Tampereen etuajassa valmistunutta rantatunnelia on kiitelty ahkerasti. Allianssimallin vahvuudeksi Nurminen nimeää sen, että kaikki hankkeen osapuolet ovat siinä ”samassa veneessä”.

– Tavoite on yhteinen. Jos onnistutaan, niin kaikki siitä hyötyvät, ja jos epäonnistutaan, kaikki kärsivät. Ja vastaan tulevia haasteita ratkotaan yhdessä.

Allianssimallissa ”samassa veneessä” ollaan jo hankkeen kehitysvaiheessa. Tarkat suunnitelmat, tavoitehinta ja budjetti tehdään yhdessä. Näin tulee vähemmän yllätyksiä myöhemmin.

Allianssia on kritisoitu siitä, että hankkeen budjetin laadinnassa suurin kustannusosaamisvastuu on urakoitsijalla ja vaarana siten liian löysä budjettiraami. Tähän on Nurmisen mukaan varauduttu arvioituttamalla kustannuksia ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja tekemällä sisäisiä kilpailutuksia.

Rantatunneli maksaa 198 – 199 miljoonaa euroa. Maanalaisen eritasoliittymän kustannuksista hän antaa karkean arvion: noin 30 miljoonaa euroa.

Alkuperäinen budjetti rantatunnelille oli 185 miljoonaa. Summa ylittyy Nurmisen mukaan työn aikana tehtyjen laajuusmuutoksien kuten liittymäjärjestelyjen vuoksi. Yllätyksenä tuli pilaantuneet maat, joista syntyi reilu viiden miljoonan ylimääräinen kustannus.

Maanpäälliset liittymät valmistuvat alkusyksystä.

Raitiotie seuraavaksi

Liikennerakentaminen jatkuu Tampereella. Raitiovaunutien rakentaminen on jo alkanut. Siihenkin allianssimalli sopii Nurmisen mukaan hyvin.

– Raitiotietä rakennetaan vuosikausia keskellä kaupunkia, jolloin toimintaympäristö muuttuu eikä kaikkia vastaan tulevia asioita voi tietää etukäteen. Mutta kun on yhteinen tavoite, ratkai-suakin pystytään hakemaan paremmin yhdessä. Ei tarvitse miettiä, mikä on lisätyötä, mikä ei.

Raitiotie ja vaunut maksavat noin 400 miljoonaa euroa.

Raitiotien infra maksaa jo päätetyillä ykkösvaiheen reiteillä keskustasta Hervantaan ja Taysin sairaala-alueelle 238 miljoonaa euroa. Kakkosvaiheessa raitiotietä rakennetaan Lielahteen ja Lentävänniemeen. Reittivaihtoehdoista riippuen kakkosvaiheen hintahaarukka on 45-60 miljoonaa euroa. Vaunuhankinta on vajaat 100 miljoonaa.