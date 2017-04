Illu

Ompelijatar (2015) on Ville Suhosen käsikirjoittama ja ohjaama vaikuttava dokumenttielokuva Martta Koskisesta (1896–1943), maanpetoksesta tuomitusta ja viimeisenä Suomessa teloitetusta naisesta.

Kuolemantuomio on elokuvassa esiin tulevan materiaalin perusteella ylimitoitettu, ja sen pani merkille myös eräs sotaylioikeuden jäsen. Dokumentin valossa Koskisen voi sanoa olleen ”sopiva” teloitettava.

Ompelijatar on taiten rakenneltu kokonaisuus. Lähdeaineistoa on käytetty antoisasti, fiksusti ja monipuolisesti. Tuloksena on kiehtova historiallinen näyttämö. Yhteys suomalaiseen menneeseen maailmaan on vankka.

Henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen yhdistyvät mallikkaasti.

Martta Koskisen tarinaan muotoutuu tiettyjen kerronnallisten ratkaisujen ansiosta (näyttelijöiden osuus ääniraidalla, kertojan käyttö) lähes trillerimäinen tunneilmasto. Toisaalta se ei ole ihme, kun otetaan huomioon 1930-luvun Suomen poliittiset rintama-asetelmat. Oikealla haluttiin kiihkeästi raivata tieltä Martan kaltaiset kommunistit.

Koskisen tarinaa aletaan jäljittää tarkemmin vuoden 1918 jälkeen. Hänestä tulee tekstiilitehtaan työläinen, joka on aktiivisesti mukana nuorten työväenyhdistystoiminnassa. Koskisesta muotoutuu kuva oppimishaluisesta ja kyvykkäästä monitoiminaisesta.

Tärkeäksi hahmoksi Koskisen elämässä nousee Hertta Kuusinen. Hänen ja puolisonsa Yrjö Leinon vaiheita noteerataan läheltä, eikä vain politiikan kannalta. Henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen yhdistyvät Ompelijattaressa ylipäänsä mallikkaasti.

Martta Koskisen elämän kautta hahmottuu kiehtova kuva toisenlaisesta Suomesta sekä 1920- ja 1930-luvuilla että jatkosodan tiimellyksessä.

Ompelijatar on kiihkoton poliittinen elokuva, joka saa ansaitsemansa eleettömän päätöksen.

Dokumenttia täydentää Ville Suhosen ja tutkija Anna Kortelaisen keskustelu Suhosen kirjoittamasta Ompelijatar-kirjasta (Gummerus 2016). Se on itsenäinen teos, joka suhteessa dokumenttiin tuo esiin uusia tietoja Martta Koskisesta. Keskustelussa Suhonen taustoittaa kiinnostustaan aiheeseen, Kortelainen puolestaan kehuu kirjaa fantastiseksi kulttuuriteoksi.

