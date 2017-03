Joskus tuntuu kuin työttömyys yritettäisiin poistaa vain simputtamalla pitkäaikaistyöttömiä. Suunniteltu ”osallistumistulo” perustuisi julkiseen kontrolliin ja siihen kuuluisi raportoimisvelvollisuus.

Mitkään puhuttelut tai aktivointi eivät takaa vakinaista paikkaa työmarkkinoilla.

Työnhaku on myyntitapahtuma. Voi olla, että työnantajan mielestä on eri syistä ”epäkuranttia työvoimaa”. Ihmisen itsetunto kärsii, jos on liikaa pettymyksiä.

Tietysti nykyään kuitenkin ihmisten toimeentulo jollain tavalla turvataan, jollei muulla niin toimeentulotuella. Se vasta on nöyryyttävää ja byrokraattista. Ei ole helppoa tuntea olevansa toisen luokan ihminen.

Juha Kanninen

Tampere