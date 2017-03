Wikimedia Commons/Bernard DUPONT

Norsunluutehtaiden ja kauppojen sulkeminen vähentää salametsästyspainetta huomattavasti.

Kiina sulkee tänään kolmanneksen norsunluutehtaistaan ja norsunluutuotteita myyvistä kaupoistaan. Toimenpide on historiallinen, sillä Kiinan norsunluumarkkinat ovat maailman suurimmat. Loput kaksi kolmasosaa kaupoista ja tehtaista suljetaan nekin tämän vuoden aikana.

Valtaosa Kiinassa myydystä norsunluusta on peräisin salametsästetyistä norsuista Afrikasta. Salametsästys on afrikannorsujen suurin uhka, ja kymmenessä vuodessa norsukanta on romahtanut yli 110 000 yksilöllä. Norsuja on Afrikan mantereella jäljellä noin 415 000 yksilöä.

– Norsunluutehtaiden ja kauppojen sulkeminen on valtava harppaus norsujensuojelussa, sillä se vähentää salametsästyspainetta huomattavasti. Nyt on tärkeää saada norsunluukaupan kielto voimaan myös muissa Aasian maissa, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen järjestön tiedotteessa.

Uhkana lajin häviäminen

Arvioiden mukaan noin 20 000 norsua tapetaan vuosittain niiden syöksyhampaiden kysynnän takia, ja kannat ovat romahtamassa. Vaarana on, että norsut häviävät Afrikasta meidän elinaikanamme, jos salametsästystä ei saada kuriin.

Kiina sulkee tänään kaikkiaan 12 norsunluutehdasta ja 55 norsunluun vähittäiskauppaa.

Kaikkiaan Kiinassa on 34 norsunluutehdasta ja 143 norsunluutuotteita myyvää kauppaa. Loputkin suljetaan tämän vuoden aikana. Kiina päätti norsunluukaupan kieltämisestä viime vuoden lopulla.