Lehtikuva/Oli Scarff

Ennustaminen on käytännössä mahdoton taitolaji. Vielä vaikeampaa sen taitaminen on kaltaisilleni urheilukolumnisteille. Edellisessä kolumnissani kun povasin Barcelonan tippuvan liki varmasti jatkosta Mestareiden Liigasta sen flopattua ensimmäisen osaottelunsa. Toisen osaottelun loppu oli kuitenkin jalkapallohistoriaa huikeimmillaan.

Kaikkien futista seuraavien tietämällä tavalla Barca pelasi itsensä aivan viime hetkien kolmella maalilla jatkoon PSG:ta vastaan.

Allekirjoittanut ei väitteidensä vakuudeksi luvannut tällä kertaa syödä mitään. Onneksi. En joutunut samanlaiseen kurimukseen kuin esimerkiksi valkovenäläinen kollega Vjatšeslav Fedorenkov, joka joutui lehteen laittamansa vouhauksen myötä mussuttamaan reilu kuukausi sitten sisuksiinsa asiaa koskeneen juttunsa Dinamo Minskin edettyä KHL:n pudotuspeleihin saakka Fedorenkovin väitettyä vastaista. Myös Ylen toimittajana pitkään työskennellyt Kaj Kunnas on saanut syödä uhoiluidensa myötä milloin mitäkin; ainakin hatullisen vetyjä ja nakit IFK-piposta. Onpa hän päässyt hävittyjen vetojensa myötä tanssimaan lätkäpuolella Pelicansin cheerleaderina.

Urheilutoimittajan ammattiin tulee aina kuulumaan tulevalla leikkiminen.

On tunnettua, että kukaan ei viime kaudella onnistunut ennakoimaan Leicesteriä Valioliigan voittajaksi. Ehkä arvokisoja menestyksekkäästi veikannut saksalainen Paul-mustekala olisi ”Kettujen” voittokulun voinut ennustaa, mutta kyseinen lonkeroeläin meni kuolemaan muutama kuukausi vuoden 2010 futiksen MM-kisojen jälkeen. Eikä edes vuoden 2016 EM-kisojen otteluiden tuloksia varsin hyvin pullonpyöräytysmetodilla Facebookissa ennakoinut suomalainen Ennustajakurkku taida enää olla kuranttia tavaraa.

Varsin hankalaa ennustaminen oli myös viime kaudella superanalyyttista linjaa vetävälle Urheilulehdelle. Sen toimittajat nimittäin povasivat IFK Mariehamnin tippuvan Veikkausliigasta, mutta tunnetulla tavalla saarelaiset voittivat koko potin.

Omalla tavallaan ennustamista ovat olleet myös Olympiakomitean mitalitavoitteet, joista tosin luovuttiin Rion olympialaisia edeltäen. Tosin nyt urheilupomoja ei syytetty haihatteluista vaan huonosta urheilujohtamisesta Suomen saavutettua vain yhden mitalin.

Yhtä kaikki – urheilutoimittajan ammattiin tulee aina kuulumaan tulevalla leikkiminen. Kausiennakko ilman sarjasijoitusspekulaatioita olisi rampa ankka. Ne antavat kummasti voimaa vähintään niille, joita povataan putoajien paikalle. En tiedä, oliko esimerkiksi Urheilulehden juttu IFK Mariehamnin pukukopin seinän kunniapaikalla viime kaudella, mutta en ihmettelisi tätä hetkeäkään.

Supertähtien siirtokuvioiden ennustamiseen perehtyminen vaatisi kristallipallon, jonne vilkaisemalla tällä hetkellä näkyy Neymarin siirto Chelseaan. Espanjalaislehti AS:n mukaan siirtosumma olisi jopa 180 miljoonaa euroa. Tämä olisi toteutuessaan uusi siirtosummien maailmanennätys, mutta loppuviimein siirto saattaa lehden mukaan kariutua Chelseaa luotsaavan Antonio Conten vastustukseen. Eikä välttämättä ihme, koska hän on saanut muutenkin suojattinsa kurssille kohti Valioliigan mestaruutta.

Voitosta voittoon jo hyvän aikaa purjehtineella Chelsealla on tällä hetkellä kymmenen pisteen johto sarjassa seuraavana olevaan Tottenhamiin. Chelsea kohtaa maajoukkuetauon jälkeen aprillipäivänä kotonaan Crystal Palacen. Toisaalta sarjapaikkansa säilyttämisen puolesta kovasti pisteitä edelleen tarvitseva vierasyhdistelmä on ottanut kolme voittoa peräjälkeen. Ruoriin tarttunut Sam Allardyce on saanut tuloksia aikaan. Etelälontoolaiset eivät kuitenkaan mahda mitään Chelsealle, jonka suuri haaste on seuraavana edessä häämöttävä Manchester City -peli. Conten suojatit voivat kaatua vain asennevammaan, silti varma ykkönen.

Mestareiden Liigan paikasta kamppaileva Manchester United kohtaa puolestaan West Bromwichin. Ei suurseuraa ilman Neymar-juoruja, koska toinen espanjalaislehti Sport väittää brassitähden olevan puolestaan matkalla ManU-paitaan vielä lihavammalla MM-summalla eli 200 miljoonalla eurolla. Uskoo juttuihin ken tahtoo, vaikka ManU:sta on ilmeisesti lähtemässä tulevana kesänä tähtipelaajia kuten Wayne Rooney. Tästä ottelussa ManU:n miehistöstä ovat varmuudella pois pelikieltoiset Ander Herrera ja Zlatan Ibrahimović. Vaikka kotijoukkue on ehdoton suosikki, voi Tony Pulisin inhorealistinen, kurinalainen pelitapa tuottaa pisteen WBA:lle varsinkin Zlatanin poissaolon takia.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 1.4. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2(X), 1(X), 1, 2, 1(2), 1, 1(X), 1, 1, 1, 1(2), 1(2).

Viikon valopilkku: Twenten Fredrik Jensen teki maalin heti ensimmäisessä A-maaottelussaan Itävaltaa vastaan. Uusia maalintekijöitä tarvitaan tuleviin karsintoihin, koska Suomi on tehnyt viidessä MM-karsintapelissään vain kolme täysosumaa.