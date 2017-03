Lehtikuva/Jim Watson

Kansainvälisesti Yhdysvaltain uusi linja vaikuttaa muun muassa kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitukseen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tiistaina allekirjoittama energiantuotantoa koskeva asetus uhkaa vähentää Yhdysvaltain panosta Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon. Se ei kuitenkaan vaaranna sopimuksen olemassaoloa, arvioi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk).

– Pariisin ilmastosopimus pysyy peruuttamattomasti voimassa riippumatta siitä, minkälaiseen ratkaisuun Yhdysvallat päätyy sopimuksen osalta. Yhdysvaltojen rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tulee kuitenkin pienentymään. Tarvitaan muita tiennäyttäjiä, sanoo Tiilikainen ministeriön tiedotteessa.

– Onneksi esimerkiksi Kiina on nostanut kunnianhimoaan. Myös EU:n on vahvistettava johtajuuttaan ilmastoneuvotteluissa ja oltava edelläkävijä Pariisin sopimuksen toimeenpanossa. Siksi on tärkeää, että EU:ssa päästään sopuun vuoden 2030 ilmastopaketin linjauksista, Tiilikainen sanoo.

Yhdysvaltojen rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa pienentyy.

Rahoitus katkolla

Esitettyjen arvioiden mukaan Yhdysvallat on leikkaamassa YK-järjestöjen rahoitustaan 30-60 prosenttia. Ilmastosopimuksen suhteen tämä tarkoittaisi noin 1,5–3 miljoonan dollarin leikkausta.

Merkittävämpi vaikutus kohdistuu Yhdysvaltojen rooliin kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittajana. Yhdysvallat on aiemmin antanut kehitysmaiden ilmastotoimia rahoittavalle Vihreälle ilmastorahastolle (Green Climate Fund) 3 miljardin dollarin rahoituslupauksen, josta se on maksanut yhden miljardin. Trumpin budjettiesityksen mukaan puuttuvaa kahta miljardia ei maksettaisi.

– Valtakunnan politiikan muutoksesta huolimatta Yhdysvalloissa monet osavaltiot ja kaupungit jatkavat ilmastotoimiaan. Ne ottavat vakavissaan päästöjen aiheuttamat terveysriskit ja ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sään ääri-ilmiöt. Hyvä esimerkki on Kalifornia, joka on toteuttanut jo pitkään liittovaltiotasoa tiukempaa ympäristölainsäädäntöä, muistuttaa Tiilikainen.

Kaupunkien rooli kasvaa

Kaupunkien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa nousee entisestään.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen ei kaipaa enää perusteluja. Se on välttämätöntä niin terveyden, ympäristön hyvinvoinnin kuin taloudenkin näkökulmasta. Esimerkiksi uusiutuvan energian saralla on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, jotka painanevat myös Yhdysvaltojen liike-elämän vaakakupissa, Tiilikainen sanoo.